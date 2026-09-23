Ema recauda 77 millones de dólares mientras la IA transforma el software empresarial

Ema, una startup que utiliza equipos de agentes de IA para automatizar procesos corporativos en áreas como recursos humanos, TI y finanzas, recaudó 77 millones de dólares en una nueva ronda de financiación con el objetivo de ampliar su participación en un mercado tradicionalmente dominado por el software empresarial y los servicios de TI.

La ronda de financiación de la serie B fue liderada por la firma de capital de riesgo Creaegis, con la participación de inversores existentes como Accel, Section 32 y Prosus, quienes incrementaron sus participaciones. Esta financiación eleva el total recaudado por la startup a 140 millones de dólares y cuadruplica su valoración desde la última ronda en 2024. Ema no reveló su valoración más reciente.

El financiamiento se produce en un contexto donde la IA comienza a competir por los dólares que las empresas tradicionalmente han destinado a software empresarial y servicios de TI. Startups, grandes laboratorios de IA y empresas de software consolidadas luchan por capturar esos gastos.

Surojit Chatterjee, cofundador de Ema, ve en este modelo una oportunidad para reducir la dependencia de las empresas de los productos de software tradicionales, incluidos aquellos ofrecidos como software como servicio (SaaS). Ema primero "envuelve" las aplicaciones existentes de una empresa, antes de que los clientes puedan disminuir su dependencia de algunos de esos productos e incluso, en algunos casos, reemplazarlos por completo.

Chatterjee afirmó: "Muchos de nuestros clientes ya están en camino de reemplazar [grandes aplicaciones SaaS] por completo, eliminando la dependencia de ellas, porque se están convirtiendo en una base de datos en su mayoría".

Beneficiándose del impulso de los laboratorios de IA

En los últimos meses, grandes empresas de IA han intensificado sus esfuerzos en el mercado empresarial donde opera Ema. Anthropic ha ampliado sus esfuerzos para integrar su modelo Claude en las operaciones centrales de las empresas, incluyendo trabajos financieros y legales. De manera similar, OpenAI ha establecido equipos de ingenieros desplegados que trabajan junto a los clientes para implementar IA en producción.

Sin embargo, Chatterjee no considera a estos laboratorios de IA como competidores directos. Aseguró que el software de Ema puede aprovechar más de 150 modelos, incluyendo modelos de frontera y de código abierto, mientras que la startup se centra en el conocimiento del dominio, integraciones y orquestación necesarias para automatizar procesos empresariales de principio a fin.

La estrategia de Ema ya está ganando tracción. La startup cuenta con más de 50 acuerdos empresariales activos, más de 1 millón de usuarios empresariales activos y ha manejado más de 5 millones de acciones y consultas. Sus clientes incluyen a NTT DATA, Hitachi, ADP, PwC, Google, KPMG, Wipro y Microsoft.

En los últimos dos años, Ema afirmó que sus ingresos crecieron 50 veces, mientras que las reservas de ingresos superaron los 150 millones de dólares. Chatterjee comentó que esta cifra incluye el valor total de contratos multianuales, aunque se negó a revelar la tasa de ingresos anualizada actual de la startup.

Más del 90% de los clientes de Ema han ampliado su uso más allá del caso inicial, implementando la tecnología en decenas de flujos de trabajo. La tasa de retención neta de dólares de la startup es de alrededor del 180%, lo que indica que los clientes existentes están gastando considerablemente más con Ema a lo largo del tiempo.

Ema también busca ir más allá del software en sí. Chatterjee mencionó que la IA puede asumir parte del trabajo de implementación, integración y consultoría que las empresas han pagado tradicionalmente a firmas de servicios de TI en torno al software empresarial.

"Muchas de las empresas de servicios están trabajando con nosotros. También están cambiando o interrumpiendo drásticamente sus propios modelos de negocio porque entienden que el modelo centrado en el ser humano puede no ser el mejor modelo en el futuro", agregó Chatterjee.

A pesar de asumir trabajos tradicionalmente gestionados por proveedores de software y servicios, Ema ha mantenido márgenes brutos cercanos al 80%. La startup requiere menos soporte humano a medida que sus sistemas de IA aprenden de las implementaciones, lo que ayuda a mejorar los márgenes con el tiempo.

Ema no cobra a los clientes en función de los asientos de software o la cantidad de tokens de IA que consumen. En cambio, su modelo de precios está vinculado a la finalización de tareas y resultados comerciales.

Gran parte del nuevo capital de Ema se destinará a ampliar sus operaciones de comercialización, especialmente en ventas y marketing, después de haber pasado sus primeros años enfocándose principalmente en la construcción del producto. La startup, con sede en Mountain View, ha crecido hasta casi 200 empleados y tiene oficinas en Bengaluru, Londres y Vancouver.

Ema ha centrado su atención principalmente en clientes en los EE.UU. y Europa. Sin embargo, ahora planea expandirse a nuevos mercados en el próximo año, especialmente en Asia-Pacífico, América del Sur y partes de Oriente Medio.