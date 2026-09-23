En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tecnología

Meta admite que la similitud de Muse con OpenClaw no es una coincidencia

El director de producto de Meta, Nat Friedman, confirmó que Muse fue "fuertemente inspirado" por OpenClaw, aunque fue desarrollado desde cero. La app ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento.

23/09/2026 | 06:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Meta Muse y OpenClaw

FOTO: Meta Muse y OpenClaw

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Meta ha reconocido que su asistente de inteligencia artificial, Muse, fue "fuertemente inspirado" por OpenClaw, a pesar de que el desarrollo de Muse se realizó desde cero. La revelación provino de una publicación en X por Nat Friedman, director de producto en los Superintelligence Labs de Meta. En la publicación, Friedman aclaró que, si bien Muse fue construido desde cero, el equipo se sintió atraído por OpenClaw y buscó crear algo similar que pudiera ser escalable para miles de millones de personas.

OpenClaw es un proyecto de código abierto que ha tenido un notable éxito en el ámbito de los asistentes personales de inteligencia artificial. La popularidad de OpenClaw llevó a que OpenAI adquiriera a su creador, Peter Steinberger, a principios de este año. Friedman destacó que el equipo de Meta se enamoró de OpenClaw y quería replicar su éxito en un formato más accesible para el público general.

La discusión sobre la similitud entre Muse y OpenClaw surgió cuando Ansh Nanda, cofundador de una aplicación de inteligencia artificial, afirmó en una publicación viral que "Muse es LITERALLY OpenClaw para normies". Esta afirmación fue respaldada por un intercambio en el que Muse hizo alusión a la coincidencia entre sus archivos de sistema y los de OpenClaw, indicando que no era solo una coincidencia, sino más bien una coincidencia intencionada.

Friedman no negó que Muse había copiado los nombres de archivo que componen el espacio de trabajo del asistente, y que el contenido del archivo SOUL.md era casi idéntico. En respuesta a estas afirmaciones, Friedman comentó que "pensamos que Peter hizo esas cosas exactamente bien". En su post, añadió que tras utilizar OpenClaw en enero, adquirió cientos de Mac minis para su equipo, lo que demuestra la influencia que tuvo OpenClaw en la creación de Muse.

Desde su lanzamiento, Muse ha tenido un notable impacto, alcanzando el puesto número uno en la App Store de EE. UU. y superando a ChatGPT en términos de descargas y usuarios activos diarios. Un representante de Meta confirmó que no tenían más comentarios más allá de la declaración de Friedman.

Lo más visto

Tecnología

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf