Meta admite que la similitud de Muse con OpenClaw no es una coincidencia

Meta ha reconocido que su asistente de inteligencia artificial, Muse, fue "fuertemente inspirado" por OpenClaw, a pesar de que el desarrollo de Muse se realizó desde cero. La revelación provino de una publicación en X por Nat Friedman, director de producto en los Superintelligence Labs de Meta. En la publicación, Friedman aclaró que, si bien Muse fue construido desde cero, el equipo se sintió atraído por OpenClaw y buscó crear algo similar que pudiera ser escalable para miles de millones de personas.

OpenClaw es un proyecto de código abierto que ha tenido un notable éxito en el ámbito de los asistentes personales de inteligencia artificial. La popularidad de OpenClaw llevó a que OpenAI adquiriera a su creador, Peter Steinberger, a principios de este año. Friedman destacó que el equipo de Meta se enamoró de OpenClaw y quería replicar su éxito en un formato más accesible para el público general.

La discusión sobre la similitud entre Muse y OpenClaw surgió cuando Ansh Nanda, cofundador de una aplicación de inteligencia artificial, afirmó en una publicación viral que "Muse es LITERALLY OpenClaw para normies". Esta afirmación fue respaldada por un intercambio en el que Muse hizo alusión a la coincidencia entre sus archivos de sistema y los de OpenClaw, indicando que no era solo una coincidencia, sino más bien una coincidencia intencionada.

Friedman no negó que Muse había copiado los nombres de archivo que componen el espacio de trabajo del asistente, y que el contenido del archivo SOUL.md era casi idéntico. En respuesta a estas afirmaciones, Friedman comentó que "pensamos que Peter hizo esas cosas exactamente bien". En su post, añadió que tras utilizar OpenClaw en enero, adquirió cientos de Mac minis para su equipo, lo que demuestra la influencia que tuvo OpenClaw en la creación de Muse.

Desde su lanzamiento, Muse ha tenido un notable impacto, alcanzando el puesto número uno en la App Store de EE. UU. y superando a ChatGPT en términos de descargas y usuarios activos diarios. Un representante de Meta confirmó que no tenían más comentarios más allá de la declaración de Friedman.