Violencia contra médicos en Córdoba: el Consejo recibe hasta tres reportes por semana

FOTO: El Consejo de Médicos recibe entre dos y tres reportes semanales de agresiones. (Foto: Cadena 3)

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba recibe entre dos y tres reportes semanales de agresiones a profesionales de la salud. Así lo señaló su presidente, Héctor Oviedo, después de que una pediatra fuera golpeada en un centro de salud de barrio Las Margaritas, en la capital provincial.

La agresora fue la hija adolescente de una paciente. Oviedo contó que la médica se comunicó con el Observatorio de Violencia del Consejo el mismo día del episodio y volvió a reunirse con integrantes de ese equipo días después. "Está contenida", sostuvo en Cadena 3.

Agregó que la profesional pidió un cambio de lugar porque no quería seguir trabajando allí. No precisó si el traslado ya se concretó.

Oviedo aclaró que los casos que recibe la entidad son reportes de agresiones, no denuncias judiciales. El Observatorio funciona las 24 horas y recibe comunicaciones gratuitas por teléfono o a través de la página web del Consejo.

Su equipo escucha a los profesionales afectados y los orienta sobre los pasos a seguir según cada caso, entre ellos acudir a la Policía, a una fiscalía o a un juez de paz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presidente del Consejo explicó que el Observatorio surgió de un trabajo de registro que la institución realiza desde hace años.

Además de los reportes, la entidad hizo encuestas a médicos en general y a profesionales de guardia. Al referirse a esos relevamientos, estimó que alrededor del 93% de los médicos de guardia estuvo expuesto a situaciones de violencia.

Oviedo indicó que el Consejo trabaja con el Ministerio Público Fiscal, los ministerios de Justicia, Salud y Seguridad, y la Policía de Córdoba para abordar el problema.

Señaló que las personas que llegan a una guardia con un familiar enfermo suelen atravesar una fuerte tensión emocional. También advirtió sobre la violencia y las difamaciones en redes sociales como parte del clima social en el que ocurren estos episodios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.