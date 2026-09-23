Ataques rusos en Kiev dejan 2 muertos y 23 heridos antes del discurso de Zelenskyy en la ONU

FOTO: Ataques rusos matan a 2 y hieren a 23 personas en Kiev antes del discurso de Zelenskyy ante la ONU

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia atacó la capital de Ucrania, Kiev, con drones en ataques a plena luz del día el miércoles, horas antes de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tuviera previsto dirigirse a líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU.

Dos personas murieron y 23 resultaron heridas en Kiev y columnas de humo negro se alzaban sobre la ciudad tras el más reciente de lo que han sido ataques rusos diarios que atormentan a los civiles ucranianos. Las autoridades dijeron que los drones también provocaron incendios y dañaron edificios en Kiev y en otras partes de Ucrania durante la noche.

Zelenskyy estaba en Nueva York para la reunión anual como parte de su esfuerzo diplomático para apuntalar y conseguir más apoyo internacional para la extenuante lucha de 4 años y medio de su país contra la invasión rusa.

Zelenskyy se reunió el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha mostrado impaciencia por la falta de avances en las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra y por los ataques aéreos en escalada por ambas partes este año.

El presidente ruso, Vladímir Putin, a quien funcionarios de la OTAN y gobiernos europeos acusan de sabotaje, espionaje y otras amenazas, no tiene previsto asistir a la reunión de la ONU este año.

Ucrania ha respondido a Rusia dañando refinerías de petróleo que son un pilar vital de la economía del país.

Zelenskyy dijo al inicio de su visita a Estados Unidos que tenía propuestas que presentar sobre una posible desescalada en la guerra. Cuestiones urgentes para Kiev son detener los devastadores ataques rusos contra la red eléctrica de Ucrania y garantizar que el grano ucraniano pueda enviarse a los mercados mundiales a través del mar Negro pese a la guerra.

Ucrania también necesita más sistemas de defensa antiaérea Patriot fabricados en Estados Unidos como escudo contra los misiles balísticos rusos, pero los Patriot escasean desde que comenzó la guerra en Irán.

Y en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dos hombres de 37 y 39 años resultaron heridos por un ataque que provocó un gran incendio en un centro comercial. Los servicios de emergencia indicaron que el fuego se extendió por unos 6.000 metros cuadrados (1,5 acres) antes de ser controlado.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó el miércoles que sus fuerzas realizaron "ataques grupales" nocturnos con drones contra "instalaciones del sector militar-industrial y energético, centros logísticos y embarcaciones marítimas" de Ucrania.

Dijo que sus defensas antiaéreas interceptaron más de 500 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas, así como sobre Crimea, anexionada ilegalmente, y las aguas del mar de Azov y el mar Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.