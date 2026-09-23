Hutíes capturan costa yemení con apoyo de asesores iraníes en ofensiva relámpago

EL CAIRO, Egipto (AP) — Los rebeldes hutíes tardaron menos de 48 horas en arrebatar la costa yemení del mar Rojo a las fuerzas progubernamentales, en un golpe contundente a los intereses de Estados Unidos y a los aliados regionales de Washington.

Pero los hutíes no lo hicieron solos. Asesores de la Guardia Revolucionaria de Irán estuvieron sobre el terreno ayudando a dirigir la batalla, contaron a The Associated Press personas familiarizadas con la ofensiva, lo que supone la intervención más directa de Irán en favor de su viejo aliado desde que estalló la guerra civil de Yemen en 2014.

La intervención muestra cómo Irán ha convertido a los hutíes en un socio regional importante, capaz de abrir un nuevo frente en la guerra más amplia con Estados Unidos. La mayor conquista territorial de los rebeldes en años, junto con el cierre de un oleoducto saudí clave, reforzó su capacidad para estrangular las exportaciones de petróleo saudíes, elevando los precios mundiales del combustible y dando a Irán mayor margen de presión. Estados Unidos ha parecido reacio a ayudar a su aliado Arabia Saudí, incluso mientras los hutíes han cobrado impulso en la reactivada guerra civil de Yemen.

La AP habló con 10 funcionarios y soldados para reconstruir lo ocurrido en la ofensiva hutí. Entre ellos había un alto funcionario hutí, dos funcionarios regionales, un comandante militar yemení de alto rango y un miembro del consejo presidencial gobernante de Yemen. Hablaron bajo condición de anonimato para abordar la toma de decisiones interna.

El rápido asalto hutí, que abarcó 115 kilómetros (75 millas), aprovechó las divisiones entre las fuerzas aliadas del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí y reconocido internacionalmente. Los hutíes lograron acceso a las comunicaciones internas de una de las principales fuerzas, la Resistencia Nacional, lo que les permitió rastrear sus movimientos y sembrar confusión.

Mientras las fuerzas progubernamentales emprendían una retirada frenética, el líder de la Resistencia Nacional huyó a Arabia Saudí. La ciudad portuaria clave de Moca quedó abandonada cuando los residentes se marcharon durante la noche, lo que permitió que los hutíes entraran sin oposición el 10 de septiembre. La toma de islas estratégicas cercanas reforzó aún más su capacidad para atacar envíos de petróleo saudíes en el mar Rojo.

Los hutíes no habían llevado a cabo una gran campaña a lo largo de la costa desde 2017, cuando las fuerzas gubernamentales los expulsaron de la zona. Desde entonces, los hutíes se habían centrado en intentar capturar la provincia rica en petróleo de Marib, en el centro de Yemen.

Se consolidó una tregua en 2022. Al año siguiente, los hutíes comenzaron a atacar la navegación en el mar Rojo por la guerra en Gaza, ataques que continuaron hasta una dura campaña de bombardeos de Estados Unidos en 2025. Después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán en febrero, los hutíes se mantuvieron en gran medida al margen.

El año pasado, Irán empezó a proporcionar a los hutíes un entrenamiento intensificado y apoyo logístico en misiles más avanzados, drones y embarcaciones de ataque no tripuladas, afirmó Mzahem Alsaloum, analista de seguridad que ha seguido a grupos respaldados por Irán durante casi una década y que ahora dirige una firma privada de inteligencia.

Los hutíes reanudaron sus ataques contra Arabia Saudí en julio tras acusarla de atacar el aeropuerto de la capital controlada por los rebeldes, Saná. El objetivo de ese ataque parecía ser impedir el aterrizaje de un vuelo procedente de Teherán.

Alsaloum y el alto funcionario hutí indicaron que el vuelo iraní, que más tarde aterrizó, llevó asesores de la Guardia Revolucionaria, quienes se sumaron a otros asesores de la Guardia —y del aliado libanés de Irán, Hezbollah— que ya estaban desplegados en Yemen.

Los hutíes reanudaron los ataques contra las fuerzas gubernamentales a principios de agosto, concentrándose en la ciudad de Taiz, en las montañas que dominan la costa, y lanzando misiles y drones contra Moca.

El funcionario hutí explicó que los asesores iraníes antes se habían centrado en la planificación estratégica y no estaban sobre el terreno. Pero en la última escalada estuvieron "presentes en todos los niveles", sostuvo, incluida la planificación de maniobras tácticas y el trabajo con comandantes de primera línea.

Los dos funcionarios regionales, que reciben informes periódicos sobre los últimos acontecimientos en Yemen, también señalaron que Irán brindó apoyo directo que ayudó al rápido avance.

Alsaloum dijo que, además de ayudar en funciones de mando, los asesores iraníes analizaron comunicaciones e inteligencia satelital, capacidades de las que carecían los hutíes.

La misión de Irán ante la ONU no respondió a las solicitudes de comentarios.

La Resistencia Nacional, con unos 30.000 combatientes, era la fuerza progubernamental más fuerte a lo largo de la costa. Pero no había participado en combates importantes desde 2017.

Durante un mes, las fuerzas hutíes bombardearon sus posiciones con 130 misiles balísticos y 145 drones suicidas, según un portavoz de la Resistencia Nacional, el mayor general Sadiq Dwaid. Indicó que sus combatientes estaban desplegados a lo largo de 170 kilómetros (100 millas), desde Moca hacia el interior montañoso, frente a lo que estimó eran 75.000 combatientes hutíes.

La Brigada de los Gigantes, otra milicia, acudió en su ayuda a principios de septiembre, ayudando a contener temporalmente a los rebeldes. Pero la Brigada de los Gigantes no se había coordinado con la Resistencia Nacional, lo que enfureció a sus comandantes sobre el terreno, dijo un funcionario del gobierno.

Ambas fuerzas mantenían una antigua rivalidad, arraigada en la anterior pugna entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por el control del movimiento antihutí. Esa pugna llevó a que Emiratos Árabes Unidos se retirara abruptamente de Yemen en enero.

No había un "mando unificado", afirmó el alto funcionario militar. "Esta fue una oportunidad de valor incalculable para los hutíes".

Los hutíes avanzaron hacia el sur, rumbo a Moca, el 9 de septiembre, a través de un estrecho valle montañoso, mientras bombardeaba intensamente a sus oponentes.

Tras acceder a sus comunicaciones, los hutíes pudieron escuchar y aprovechar las divisiones, dijo uno de los funcionarios del gobierno, y añadió que los líderes de la Resistencia Nacional perdieron contacto con varios comandantes de campo.

Para la tarde, los hutíes habían tomado la carretera de montaña y una base militar cercana, cortando las líneas de suministro del gobierno hacia Moca. El teniente general Tariq Saleh, líder de la Resistencia Nacional, se vio obligado a huir y luego se refugió en Arabia Saudí.

Alrededor de las 6 de la tarde de esa noche se emitieron órdenes para que las unidades de campo de la Resistencia Nacional se replegaran hacia Moca. Cuando miles de combatientes comenzaron a llegar, las fuerzas apostadas en la ciudad portuaria pensaron que un gran ataque hutí era inminente y empezaron a huir, contaron a la AP dos combatientes de la Resistencia Nacional.

Un residente de Moca, Issa Gubwani, dijo que vio a combatientes en vehículos militares y camionetas salir en fila de la ciudad. "Nos dejaron para enfrentar nuestro destino", afirmó. Decenas de miles de residentes se sumaron al éxodo.

El funcionario hutí afirmó que cuando los rebeldes entraron a primera hora del 10 de septiembre, "la ciudad estaba vacía".

El alto funcionario militar del gobierno dijo que las fuerzas yemeníes quedaron atónitas de que los aviones de guerra saudíes no atacaran a los hutíes mientras avanzaban hacia Moca. La oficina de medios del gobierno saudí no respondió cuando se le pidió comentarios.

Los hutíes se apoderaron de armas y equipo militar, incluidos vehículos blindados, cohetes, proyectiles de artillería y municiones, la mayoría procedente de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, dijeron dos funcionarios del gobierno. Los rebeldes exhibieron parte del armamento capturado en un desfile televisado.

La Resistencia Nacional dijo que perdió 500 combatientes en las batallas; eso no pudo confirmarse de manera independiente. Los hutíes no han anunciado sus pérdidas.

Mientras las fuerzas gubernamentales trabajan para reagruparse, partidarios de las distintas milicias han intercambiado culpas y acusaciones de traición en internet. Los hutíes, por su parte, están construyendo defensas alrededor de los territorios recién capturados, según el funcionario hutí.

"Perder la Costa Oeste no es el fin de la batalla; más bien, marca el comienzo de una batalla más feroz", afirmó en redes sociales el general de brigada Walid Ziyad, un alto comandante de la Resistencia Nacional.

___

Los periodistas de Associated Press Sarah El Deeb en Beirut, Ahmed al-Haj en Adén, Yemen, y Lee Keath y Victoria Eastwood en El Cairo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.