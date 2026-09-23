Kremlin denuncia la negativa de visa a Alexander Alimov por parte de EE.UU.

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó que la negativa de Estados Unidos para otorgar una visa al viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Alimov, representa otro ejemplo de un comportamiento "poco amigable" hacia Rusia, según reporta la Agencia Noticias Argentinas.

"Estas son acciones que contradicen las obligaciones de Estados Unidos como Estado anfitrión de la sede de las Naciones Unidas. Un país que alberga la sede de la ONU no debería permitir tales acciones", indicó Peskov.

Anteriormente, Kirill Logvinov, director del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, había comentado a la agencia de noticias TASS que Estados Unidos no había emitido una visa para Alimov, lo que le impide participar en los próximos eventos de la Asamblea General de la ONU.

Alimov es responsable de los asuntos del ministerio relacionados con la ONU, y esta no es la primera vez que enfrenta una negativa de visa.

En mayo, también se le había denegado la visa para asistir a un evento del Consejo de Seguridad de la ONU, según un informe de Xinhua.