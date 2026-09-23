Caos en Nueva York: Reforzaron la seguridad en la ONU durante la Asamblea General
La reunión anual de líderes mundiales en la ONU comenzó con estrictas medidas de seguridad. Un paquete sospechoso generó confusión y caos en las calles cercanas, complicando el tránsito de vehículos oficiales.
FOTO: Atasco en Nueva York: Refuerzan la seguridad en la ONU para la Asamblea General
NACIONES UNIDAS — La jornada inaugural de la reunión anual de líderes mundiales de Naciones Unidas estuvo marcada por el refuerzo de las medidas de seguridad y por la aparición de un paquete sospechoso que se sumó al caos reinante en torno a la sede de la ONU en Nueva York.
Por primera vez, en una aparente respuesta al aumento de las amenazas, el personal de seguridad de la ONU exigió que todo el personal y los diplomáticos de menor rango pasaran sus pertenencias por un escáner. El problema era que solo había dos máquinas para los cientos de personas que intentaban entrar al edificio por el acceso de personal entre las 8 y las 9 de la mañana del martes, cuando comenzó la asamblea. Muchos sufrieron largas demoras y algunos estaban desesperados.
Las caravanas que trasladaban a presidentes, primeros ministros y monarcas al edificio tenían prioridad en las calles cercanas y el tránsito solía quedar completamente detenido. Mientras tanto, la Primera Avenida —que va hacia el norte junto al complejo de la ONU— estaba cerrada al tráfico normal. Solo podían entrar los autos oficiales. Eso hizo que muchos vehículos que intentaban ir hacia el norte empleasen la calle más cercana en esa dirección, la Tercera Avenida.
La policía también cerró esa vía a media tarde del martes, tras el reporte de un paquete sospechoso, lo que complicó aún más el tráfico para los neoyorquinos. La policía indicó que recibió una llamada alrededor de las 3 de la tarde del martes sobre un paquete sospechoso cerca de Calle 43 Este y la Tercera Avenida, lo que motivó la intervención del escuadrón antibombas y otros agentes. El objeto, según la policía, resultó ser inofensivo.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en la ONU?
Se reforzaron las medidas de seguridad durante la reunión anual de líderes mundiales.
¿Cuál fue el problema en la entrada?
Hubo largas demoras debido a la falta de escáneres para las pertenencias de los asistentes.
¿Qué causó el cierre de calles?
Un paquete sospechoso fue reportado, lo que llevó a cerrar la Tercera Avenida.
¿Qué acciones tomó la policía?
Intervino el escuadrón antibombas tras recibir un aviso sobre el paquete sospechoso.
¿Cuál fue el resultado del paquete sospechoso?
La policía determinó que el objeto era inofensivo.
[Fuente: AP]