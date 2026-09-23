El nivel de agua en el Lago Powell alcanza un récord histórico de baja

El Lago Powell ha alcanzado su nivel más bajo en la historia, resultado de un invierno excepcionalmente seco y cálido que dejó al Basin del Río Colorado con escasa nieve de montaña para derretir. Este fenómeno también afectó al Lago Mead, que registró niveles igualmente críticos, lo que genera alarma por el impacto en un sistema fluvial que provee agua y energía a más de 40 millones de personas.

Las imágenes satelitales muestran el cambio dramático en el Lago Powell, ubicado cerca de la Represa Glen Canyon. En la imagen del 10 de septiembre de 2026, el nivel del agua se ubicó en 3,517.24 pies, cayendo por debajo del récord anterior de 3,519.92 pies establecido el 13 de abril de 2023. La disminución de los caudales se atribuyó a un débil manto de nieve en la cuenca alta del Colorado durante el invierno de 2025-2026, que resultó en un escaso deshielo que alimentara el río.

El sistema fluvial, administrado por la Oficina de Reclamación de EE.UU. (USBR) y otras agencias, es vital para el suministro de agua y electricidad en el suroeste de Estados Unidos. Más de 40 millones de personas dependen de este recurso, incluyendo a residentes de ciudades como Las Vegas, Phoenix, Los Ángeles y San Diego, además de proporcionar agua a aproximadamente 5 millones de acres de tierras agrícolas.

La escasez de nieve en la cuenca del Colorado se debe a condiciones de sequía y temperaturas inusualmente cálidas que han deteriorado aún más el manto nival. El deshielo primaveral resultó en un caudal mucho menor del habitual hacia los embalses, lo que no alivió los niveles de agua ya críticos.

Para mitigar la crisis en el Lago Powell, la USBR comenzó a implementar medidas de emergencia en abril de 2026. Estas incluyeron la liberación de agua adicional desde el Embalse Flaming Gorge, ubicado en el norte de Utah y Wyoming, y la reducción de la cantidad de agua liberada hacia el Lago Mead. Además, se cancelaron liberaciones de agua planificadas para restaurar hábitats de peces, lo que refleja la gravedad de la situación.

La sequía en el suroeste de EE.UU. ha persistido desde el inicio del siglo XXI, siendo descrita como una megasequía que sigue ejerciendo una intensa presión sobre los limitados recursos hídricos de la región. Proyectos respaldados por NASA y sistemas de monitoreo están proporcionando a los administradores de agua información detallada sobre las condiciones de sequía y sus cambios, lo que resulta crucial para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Colorado.

Herramientas como el Drought Severity Evaluation Tool, desarrollado en colaboración con la Nación Navajo, permiten a los líderes rastrear indicadores de sequía y patrones de precipitación, facilitando así la toma de decisiones para enfrentar esta crisis.