Marruecos elige un nuevo parlamento en medio de la frustración juvenil y un auge migratorio

FOTO: Marruecos vota a un nuevo Parlamento tras las protestas de generación Z y un auge migratorio a Ceuta

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Los votantes marroquíes eligen un nuevo parlamento el miércoles en unas elecciones marcadas por la creciente frustración entre los jóvenes, el alto desempleo pese a una economía próspera y las demandas de mejores escuelas, hospitales y viviendas.

Los centros de votación de todo el reino norteafricano abrirán de 8 de la mañana a 7 de la tarde, lo que permitirá que casi 16 millones de votantes registrados emitan su voto para la Cámara de Representantes, de 395 escaños. La votación determinará al próximo primer ministro y la composición del gobierno, que trabajará junto a una poderosa monarquía que conserva amplias atribuciones sobre los asuntos estratégicos. Se esperan resultados el jueves.

El próximo gobierno supervisará miles de millones de dólares en inversiones mientras Marruecos se prepara para coorganizar la Copa Mundial de la FIFA 2030, lo que ha llevado a algunos a describirlo como el "gobierno del Mundial". La nueva dirigencia política también afrontará presión para atender preocupaciones cotidianas, como el empleo, los salarios y el costo de vida.

Para muchos jóvenes marroquíes, las elecciones llegan entre crecientes dudas de que la participación política pueda mejorar su vida diaria. Algunos han recurrido a protestas callejeras, mientras que otros han considerado abandonar el país o mantenerse alejados de las urnas.

La Constitución marroquí exige que el rey nombre al jefe de gobierno del partido que obtenga más escaños en las elecciones legislativas. Como no se espera que ningún partido consiga una mayoría absoluta, el ganador tendrá que negociar con otros para formar una coalición de gobierno.

Los votantes elegirán entre 7.288 candidatos de 27 partidos políticos. Las elecciones son las primeras desde las protestas mortales encabezadas por jóvenes hace casi un año y desde un intento masivo de migrantes de cruzar la frontera norte de Marruecos hacia el territorio español de Ceuta.

Algunos, incluido el partido de extrema izquierda Vía Democrática, llamaron a boicotear las elecciones al afirmar que "carecen de las condiciones mínimas de democracia". La asociación islamista Al-Adl Wal Ihsane, prohibida pero tolerada, emitió afirmaciones similares.

La Constitución reconoce el derecho al voto de los marroquíes que viven en el extranjero, pero no existe el voto por correo ni urnas en los consulados marroquíes. En su lugar, deben viajar a Marruecos para votar o autorizar a un familiar o conocido registrado para que vote en su nombre.

El número de votantes registrados ha disminuido un 9,7% desde las elecciones de 2021, aun cuando la población de Marruecos ha crecido, y los analistas prevén que la participación sea baja.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.