Canadá asume un papel clave en la ONU ante un panorama internacional cambiante

NACIONES UNIDAS — Durante años, Canadá se destacó como un colaborador eficaz en el ámbito internacional, aunque sin ser el centro de atención en las reuniones de la ONU cada septiembre. Sin embargo, este año, la nación de 41 millones de habitantes ha tomado un nuevo protagonismo en el principal escenario diplomático del mundo.

Desde su discurso en el Foro Económico Mundial en enero, el primer ministro Mark Carney se ha erigido como una figura destacada, impulsando a las llamadas "potencias medias" a unirse para actualizar y preservar el orden internacional, y a la vez proteger sus intereses en un contexto de creciente asertividad de Estados Unidos y otros países poderosos.

Carney ha demostrado su disposición a respaldar sus palabras con acciones, enfrentando los aranceles y el tono provocador del presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro canadiense se retiró de negociaciones comerciales el mes pasado, desafiando lo que consideró exigencias inaceptables y buscando nuevas alianzas, incluso explorando la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea.

"Los socios están trabajando con Canadá porque somos predecibles, confiables y tenemos principios en un mundo que no lo es", expresó Carney en una conferencia de prensa en la ONU, mientras la Asamblea General comenzaba su actividad.

Esta reunión anual es una oportunidad para que Carney presente la visión canadiense de un "realismo basado en valores", combinando principios como la libertad y los derechos humanos con alianzas estratégicas con países que no necesariamente comparten todos estos valores.

En un contexto de discursos a menudo grandilocuentes, Carney ha logrado captar la atención de muchos. Junto a otros países, lanzó un nuevo grupo en la ONU para fomentar la cooperación económica y la colaboración internacional, a pesar de los contratiempos como el caos en el tráfico aéreo que impidió su llegada a un evento clave.

En su agenda, Carney también ha mantenido reuniones con líderes de diferentes naciones, incluyendo al rey de Jordania y los presidentes de Chile y Angola. Además, se comprometió a destinar 100 millones de dólares canadienses (71 millones de dólares) para ayuda humanitaria y de seguridad a los palestinos.

Al ser consultado sobre su interacción con Trump, Carney indicó que la reunión de líderes mundiales ofrece una oportunidad para conectarse con quienes normalmente no ve. Asistió al discurso de Trump, donde el presidente no mencionó a Canadá, a pesar de la cercanía geográfica y las tensiones comerciales actuales.

Tras su intervención en un foro sobre los océanos, Carney regresará a Canadá, donde la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, pronunciará el discurso del país en la ONU el sábado. Anand ha señalado que su mensaje se centrará en la implementación de la estrategia de potencia media que Carney ha promovido, enfatizando la necesidad de que estas naciones actúen en conjunto para asegurar su lugar en el sistema internacional.

El enfoque de Carney ha resonado entre diversas audiencias, especialmente en el Norte global. Su liderazgo ha tenido un impacto positivo en la opinión pública canadiense, donde muchos han expresado su descontento con los comentarios de Trump sobre Canadá.

Carney, quien asumió el cargo en marzo de 2025, busca duplicar el comercio de Canadá fuera de Estados Unidos en la próxima década. Recientemente organizó una cumbre de inversión en Canadá y tiene como objetivo alcanzar un acuerdo comercial con India antes de que finalice el año.

Las acciones de su gobierno han despertado interrogantes, como su visita a Arabia Saudí, marcando un cambio respecto a la postura crítica de su predecesor, Justin Trudeau, sobre los derechos humanos en ese país. Carney ha defendido su enfoque, argumentando que es esencial interactuar con naciones de diferentes antecedentes.

"Debemos asumir el mundo tal como es, no esperar un mundo ideal", concluyó Carney en su conferencia de prensa, reafirmando que su estrategia ha fortalecido a Canadá en el escenario internacional.