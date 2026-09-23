Internaron al Pity Álvarez: incertidumbre sobre su juicio

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Cristian "Pity" Álvarez fue internado en las últimas horas en el Hospital Tornú tras un accidente que tuvo lugar en una estación de servicio del barrio de La Paternal. Mientras tanto, persiste el hermetismo en torno al juicio por el asesinato de Cristian Díaz.

El artista se encuentra actualmente en terapia intermedia del Hospital Tornú, y se espera que sea trasladado a una clínica de su obra social durante la mañana, según lo informado por la agencia Noticias Argentinas.

Los médicos decidieron su internación debido a un cuadro que, según se ha conocido, podría tratarse de una crisis hipertensiva, lo que llevó a tomar la decisión de un monitoreo más cercano.

Este miércoles a las 11.30 horas se llevará a cabo una nueva audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, donde se presentarán cuatro testigos propuestos por la defensa, liderada por Javier Baños y Sebastién Queijeiro.

Entre los testigos se encuentra Cristina Congiu, madre del músico, así como Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, quienes son conocidos en el barrio o forman parte del círculo cercano a Álvarez.

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La expectativa aumenta tras el siniestro vial ocurrido en la avenida San Martín al 2400. Aunque se trató de un choque leve y no hubo heridos, el incidente ha generado un amplio revuelo mediático.

Los defensores de Álvarez expresaron su "preocupación" por la situación tras el accidente y comunicaron a la agencia Noticias Argentinas que el contexto se encuentra "al límite de todo".

"Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él", afirmó Queijeiro, quien ha solicitado "medidas urgentes" al Tribunal.