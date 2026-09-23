Rabia en Argentina: La amenaza silenciosa que persiste y cómo prevenirla

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – Al mencionar la rabia, muchos podrían pensar en una enfermedad del pasado. Sin embargo, su existencia no ha cesado, y aunque se hable menos de ella, la prevención sigue siendo esencial. Este año, se reportó un caso de rabia felina en Pilar, una localidad de la provincia de Buenos Aires, vinculado a la exposición a murciélagos, el principal reservorio de la enfermedad que afecta a las mascotas, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

"La rabia existe, sigue siendo una amenaza y no podemos pensar que porque tenemos menos casos dejó de existir", afirmó Rosario Ares. A nivel global, cerca del 95% de los contagios de rabia en humanos se producen a través de perros, y cuatro de cada diez víctimas son niños.

La rabia presenta una característica alarmante: es mortal una vez que aparecen los síntomas, pero puede prevenirse con la vacunación. Esto hace que la responsabilidad de mantener las medidas de prevención recaiga en todos. Ares subrayó: "Vacunar, informarse y consultar a tiempo son las herramientas que tenemos para que siga siendo una enfermedad prevenible".

Rabia en Argentina: el riesgo no desapareció

"En Argentina, el murciélago es el gran reservorio. Hay animales que pueden entrar en contacto con ellos y muchas veces el tutor ni siquiera sabe que ese contacto ocurrió", explicó Ares. La vacunación antirrábica de perros y gatos es obligatoria en todo el país y debe iniciarse a partir de los tres meses de edad, con revacunaciones anuales a lo largo de la vida del animal.

Más allá de la obligación sanitaria, vacunar a las mascotas es crucial para protegerlas y minimizar el riesgo de transmisión a humanos. Ares, quien dirige el área de Rabia de la División Pets de Biogénesis Bagó, enfatizó: "Si consideramos a nuestros perros y gatos como parte de la familia, también debemos incluir su salud en ese cuidado".

"La humanización de los animales de compañía llegó para quedarse. No tiene sentido cuestionarla; el desafío es entender que esa cercanía también implica responsabilidades en materia de salud", agregó.

¿Cómo prevenir la rabia en perros y gatos?

La buena noticia es que prevenir la rabia no implica medidas complicadas. Algunas acciones cotidianas pueden marcar la diferencia:

Vacunar a perros y gatos contra la rabia a partir de los tres meses de edad y mantener la vacunación actualizada según las indicaciones sanitarias y veterinarias.

Si el animal tuvo contacto con un murciélago o con otro animal sospechoso, consultar inmediatamente a un veterinario.

Ante una mordedura o arañazo de un animal potencialmente infectado, lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir rápidamente a un centro de salud.