Nueva concesión de la ruta 11: "La privatización de la época de Menem estaba mejor pensada"

La concesión de la Ruta Nacional 11 entre Santa Fe y Resistencia vuelve a poner en el centro del debate el estado de la traza, el costo de los peajes y las obras que deberá realizar la empresa adjudicataria. El corredor Chaco-Santa Fe comprende 497 kilómetros, desde Nelson hasta el empalme con la Ruta Nacional 16 en Resistencia, y forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El esquema contempla cinco estaciones de peaje y una concesión por 20 años.

El diputado provincial de Unidos, Dionisio Scarpín, explicó que el costo planteado inicialmente para cada estación rondaba los $4.200, aunque remarcó que el valor final y las condiciones del esquema son aspectos que deben ser considerados. Según información oficial y documentación vinculada al proceso, las cinco estaciones estarán distribuidas a lo largo del corredor entre Nelson y Chaco.

Scarpín sostuvo que existe una disposición de los vecinos del norte santafesino a pagar un peaje si eso implica contar con una ruta en buenas condiciones. “El ciudadano, si la ruta está en condiciones, yo entiendo que la gran mayoría está dispuesta a pagar peajes después de tantos padecimientos durante muchos años”, señaló. Sin embargo, advirtió que el costo de la Ruta 11 resulta elevado porque se trata de una vía nacional e internacional que tiene tránsito, aunque menor al de otros corredores de mayor circulación.

El legislador también marcó una diferencia con el esquema de concesiones implementado durante la década de 1990. Según explicó, en aquella oportunidad se utilizaban corredores más rentables para compensar otros tramos con menor volumen de tránsito. “La privatización que se hizo en la época de Menem estaba mejor pensada”, afirmó, al recordar que la concesión de Rosario-Buenos Aires incluía también la responsabilidad sobre la Ruta 11 entre Santa Fe y Resistencia.

Uno de los principales cuestionamientos de Scarpín está relacionado con las obligaciones de la actual concesión. “Esta concesión no tiene obligación de hacer absolutamente ninguna obra”, sostuvo, aunque aclaró que sí contempla tareas de mantenimiento, bacheo y tramos de repavimentación donde la ruta se encuentra en peores condiciones. La documentación oficial, por su parte, establece que el nuevo esquema incluye tareas de reparación, conservación, mantenimiento y mejoras de la traza.

Para el diputado, el problema es que las expectativas sobre la infraestructura quedaron reducidas después de años de deterioro. “Partimos de una base muy baja, entonces voy a decir: tapan los pozos, aleluya”, graficó. Scarpín recordó que en el pasado se habían planteado proyectos de autovías, rutas seguras y terceros carriles, pero sostuvo que esas obras quedaron postergadas y que, como responsable político, continuará reclamando por ellas.

Respecto del estado actual de la Ruta 11, Scarpín señaló que la situación mejoró en algunos sectores respecto de dos años atrás, cuando había presentado un amparo judicial. Destacó particularmente el tramo entre Reconquista, Avellaneda y Resistencia, donde existen sectores importantes de repavimentación, aunque indicó que entre Reconquista y Gobernador Crespo todavía persisten problemas. “Del 1 al 10 estamos en 4 o 5 puntos”, resumió.

El legislador también advirtió sobre el tramo más cercano a Santa Fe, donde el mantenimiento continúa bajo responsabilidad de Vialidad Nacional. Según explicó, ese sector presenta mayores dificultades por las limitaciones de recursos, personal y maquinaria. A su vez, planteó la posibilidad de que en el futuro se renegocien las condiciones de la concesión para incorporar obras que hoy no están contempladas.

“Uno no puede pensar en un país con una ruta troncal como es esta, que va de Santa Fe a Asunción del Paraguay y que después continúa hacia los puertos de Rosario y hacia Buenos Aires, que esté 20 años sin hacer obras”, afirmó Scarpín. El diputado sostuvo que el problema debe analizarse en perspectiva, porque a los próximos 20 años de concesión se suman varias décadas de escasa inversión en infraestructura vial.

Finalmente, Scarpín vinculó el deterioro de la Ruta 11 con el costo logístico que soportan las empresas y productores de la región. “Tener una ruta en malas condiciones para una empresa de transporte significa mayores costos logísticos”, explicó, al mencionar los daños en camiones, neumáticos y el incremento de los seguros. También comparó la situación argentina con la evolución de las rutas en países vecinos y lamentó la pérdida del ferrocarril como alternativa para trasladar la producción, lo que dejó al transporte por camión como protagonista casi exclusivo de la logística regional.

Entrevista de Hernán Funes.