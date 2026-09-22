Delegación cubana se retira de la ONU durante discurso de Trump sobre la isla

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- La delegación cubana abandonó este martes la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refería a Cuba durante su intervención en el 81º período de sesiones del organismo.

Los representantes cubanos se levantaron de sus asientos y salieron del recinto después de que Trump calificara a Cuba como un "Estado fallido" y afirmara que el sistema político de la isla "acabará cayendo".

"Mi Administración también está buscando un cambio fundamental en la situación de Cuba", afirmó el mandatario estadounidense ante la Asamblea General, al señalar que el Gobierno cubano se encuentra bajo una presión que, según dijo, es la mayor que ha enfrentado.

Por su parte, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, se encontraba en Nueva York al frente de la delegación. Rodríguez respondió posteriormente a las declaraciones de Trump mediante un mensaje publicado en la red social X.

El canciller afirmó que Cuba "no es una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país" y sostuvo que el Gobierno estadounidense debe reconocer el derecho de Cuba a ser un país independiente y soberano.

"Ninguna de las falsedades del presidente de Estados Unidos en la ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho", escribió Rodríguez.

El canciller cubano también cuestionó las medidas económicas y energéticas aplicadas por Washington contra la isla y afirmó que el bloqueo económico y el denominado cerco energético afectan a la Mayor de la Antillas.

Además, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también respondió a las declaraciones de Trump y afirmó que su Gobierno continuará defendiendo la soberanía y el derecho a la libre determinación del pueblo cubano.

"Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente Trump repite en la ONU que Cuba representa una amenaza. La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano", escribió Díaz-Canel en X.

La intervención de Trump se produjo en el contexto de las medidas adoptadas por su Administración contra Cuba desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Estados Unidos mantiene desde hace más de seis décadas un embargo económico contra la isla y durante la actual Administración se han anunciado nuevas medidas de presión económica y financiera.