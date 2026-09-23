Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 10°. La humedad se encuentra en un 46%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este, contribuyendo a la sensación de frescura. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 28°. El cielo se mantendrá con nubes dispersas a lo largo del día. Los vientos serán suaves, con una velocidad de aproximadamente 5 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 46%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas de la mañana. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 24 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 33°, con cielo nublado. El viernes 25, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con pocas nubes. Para el sábado 26, se espera una mínima de 17° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El domingo 27, la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 28, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 25°, también con posibilidad de lluvias ligeras.