Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 7°. La sensación térmica es de 5°, y la humedad se encuentra en un 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.56 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que podría alcanzar los 3.56 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica más baja durante la mañana. No se esperan lluvias, y la visibilidad se mantendrá en niveles óptimos.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 24 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 25 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con cielo mayormente nublado. El sábado 26 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 20°, también con cielo nublado. Finalmente, el domingo 27 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras.