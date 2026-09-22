Fundación Mil Aves invita a un avistaje para conectar con la naturaleza en plena ciudad de Córdoba

El fotógrafo de aves y colaborador de la Fundación Mil Aves, Guillermo Galliano, invitó a los vecinos de Córdoba a participar de una jornada abierta de avistaje de aves este domingo, desde las 8.30 hasta cerca del mediodía, en el Parque de la Vida.

El especialista detalló a Cadena 3 que el punto de encuentro será en la esquina de la calle Vieytes, en el sector suroeste de la capital cordobesa.

Durante la presentación, remarcó que el objetivo de esta iniciativa es desmitificar la idea de que la observación de aves requiere vehículos 4x4 o equipamientos costosos, promoviendo el disfrute de la fauna urbana, a la que se puede acceder fácilmente a pie, en bicicleta o en transporte público.

Galliano resaltó las cualidades naturales del Parque de la Vida, un espacio verde atravesado por el arroyo La Cañada en su tramo natural, poco antes de ingresar encajonado al área céntrica.

Explicó que el cauce, cuyo origen se ubica a unos 20 kilómetros en la zona de la Lagunilla cerca de Malagueño, funciona como un corredor biogeográfico fundamental, que conecta parches de vegetación nativa, árboles añejos y pastizales.

Este corredor facilita el desplazamiento constante de aves, pequeños mamíferos, anfibios y peces, garantizando la biodiversidad en el entorno urbano.

En cuanto a las especies que los asistentes podrán avistar, el fotógrafo estimó que el registro del parque supera el centenar de variedades.

Recordó que, en visitas anteriores, avistaron parejas de halcones plomizos realizando despliegues nupciales sobre las antenas del sector, así como ejemplares de pato barcino, una especie de hábitos poco comunes que habita en arroyos serranos.

A estas especies destacadas se suman aves tradicionales del paisaje cordobés, como cardenales, calandrias, venteveos, horneros y chingolos.

La actividad está pensada como una experiencia comunitaria y familiar, apta para todas las edades y sin necesidad de contar con conocimientos biológicos previos ni herramientas particulares.

Galliano destacó que la principal herramienta para el avistaje son los propios ojos de los participantes, aunque la fundación pondrá a disposición binoculares y monoculares para la observación en detalle.

Un equipo de biólogos de la organización guiará el recorrido para enseñar sobre los comportamientos de las aves y promover el cuidado del ambiente.

Finalmente, el referente de Mil Aves subrayó que la caminata busca acompañar el proyecto de un grupo de vecinos organizados desde 2022, que solicita formalmente a la Municipalidad de Córdoba y al intendente Daniel Passerini la declaración del predio como Reserva Natural Urbana.

De esta manera, la fundación articula su trabajo en educación ambiental, conservación del bosque nativo e investigación científica con la movilización vecinal para resguardar el patrimonio natural y biológico de la ciudad.

Entrevista de “Turno Noche”.