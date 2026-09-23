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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre, Salta presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 4° y 22°. Se espera una jornada tranquila, con baja humedad y viento leve.

23/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico para el 23 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra completamente despejado, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 41% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de confort durante la jornada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, Salta experimentará un aumento en las temperaturas. El jueves se espera una mínima de 11° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Para el viernes, las temperaturas oscilarán entre 16° y 34°, manteniendo el cielo claro. El sábado, se anticipa un leve descenso, con mínimas de 20° y máximas de 35°, también con cielo despejado. Sin embargo, el domingo podría traer ligeras lluvias, con mínimas de 20° y máximas de 34°.

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