Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre
Este miércoles 23 de septiembre, Salta presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 4° y 22°. Se espera una jornada tranquila, con baja humedad y viento leve.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico para el 23 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Salta se encuentra completamente despejado, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 41% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1013 hPa.
El clima hoy miércoles 23 de septiembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de confort durante la jornada.
Pronóstico extendido
En los próximos días, Salta experimentará un aumento en las temperaturas. El jueves se espera una mínima de 11° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Para el viernes, las temperaturas oscilarán entre 16° y 34°, manteniendo el cielo claro. El sábado, se anticipa un leve descenso, con mínimas de 20° y máximas de 35°, también con cielo despejado. Sin embargo, el domingo podría traer ligeras lluvias, con mínimas de 20° y máximas de 34°.