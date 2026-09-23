Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo despejado con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 34%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste y la presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para este miércoles 23 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán se presentará variado. El jueves 24 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 35°, con cielo despejado. El viernes 25, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 38°, con algunas nubes. Para el sábado 26, las temperaturas oscilarán entre 21° y 35°, con cielo despejado. El domingo 27, se espera una mínima de 23° y una máxima de 32°, con nubes dispersas. Finalmente, el lunes 28, la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con probabilidad de lluvias moderadas.