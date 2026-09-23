FOTO: La jueza Laura de Marinis se pronunció sobre el fallo que sobreseyó a un menor: "Es estigmatizante"

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La jueza Laura de Marinis se expresó por primera vez tras el controvertido fallo en el que decidió sobreseer a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada argumentó que la aplicación del Nuevo Régimen Penal Juvenil en este caso resulta particular y enfatizó que "es estigmatizante".

En sus declaraciones, de Marinis explicó que "aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante. En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional".

El incidente ocurrió el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció haber sido perseguido por un grupo de jóvenes que intentaron robarle su celular, aunque finalmente no lograron concretar el hecho y fueron detenidos por la Policía.

Recientemente, Laura de Marinis decidió sobreseer al menor y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se implementen medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo.

La jueza aclaró que la medida adoptada es específica para este caso y no afecta la vigencia de la ley para otros adolescentes que se encuentren bajo su alcance.

En una entrevista con Radio Con Vos, expresó que "someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir" y que una amonestación podría considerarse un antecedente, lo que permitiría dar respuestas más gravosas en el futuro.

Al ser consultada sobre su opinión respecto al nuevo régimen, respondió: "La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día". Sin embargo, criticó que este esquema reduzca la edad a 14 años, una población que, según ella, no está informada sobre la modificación.

Finalmente, de Marinis se refirió a los juicios políticos solicitados en su contra: "Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función".

"Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví", concluyó.