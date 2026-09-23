Agustín Orión rememora la patada que dejó a Paredes sin jugar: "La pasé mal"
El ex arquero de Boca había dejado al actual mediocampista de la Selección argentina sin poder jugar al fútbol por varios meses.
FOTO: Paredes sufrió el traumatismo y esguince grave en el tobillo por aquella patada.
Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El ex arquero de Boca Agustín Orión rememoró la patada que le ocasionó una lesión a un joven Leandro Paredes en julio de 2013 y confesó que la pasó "mal".
En una charla con un canal de streaming, Orión manifestó: "Fue una de las cosas más feas que me ha tocado vivir en el fútbol. Fuimos compañeros después de eso y él volvió a jugar".
Además, subrayó que "no solo en un deporte, sino en la vida uno no quiere hacerle daño nunca a nadie" y añadió: "No me sale, no soy así. La pasé íntimamente mal, no tengo por qué exteriorizarlo. En su momento le pedí disculpas".
El ex arquero también recordó que "creo que ese día nosotros íbamos a jugar a San Lorenzo y se suspendió el partido por problemas de la barra y volvimos a entrenar a Casa Amarilla".
Orión se vio envuelto en la controversia por el episodio en el que lesionó de gravedad a Paredes durante un entrenamiento al propinarle una fuerte patada por detrás.
Como consecuencia de este golpe, el mediocampista, que actualmente brilla en la Selección argentina y es el capitán de Boca, sufrió un traumatismo y esguince grave en el tobillo, lo que le significó tres meses fuera de las canchas.
Hace algunos años, mientras aún jugaba en el Paris Saint-Germain de Francia, Paredes fue consultado sobre aquel lamentable episodio y expresó: "Nadie me cuidó. Varios escucharon lo que me dijo y cinco minutos después pasó lo que pasó. Ni el club ni el entrenador me cuidaron cuando ocurrió esto".
Asimismo, reveló que "había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa. Él después me escribió mensajes de texto. Entiendo que en todos los clubes les 'pegan' a los chicos, pero sí creo que no van a lastimarlos con mala intención".
Lectura rápida
¿Qué recordó Orión?
El ex arquero de Boca rememoró la patada que le causó una lesión a Leandro Paredes en 2013.
¿Cómo se sintió Orión tras el incidente?
Confesó que la pasó "mal" y que fue una de las cosas más feas que vivió en el fútbol.
¿Qué le ocurrió a Paredes?
Sufrió un traumatismo y esguince grave en el tobillo, lo que lo mantuvo alejado de las canchas durante tres meses.
¿Qué dijo Paredes sobre el incidente?
Se lamentó por no haber recibido el cuidado necesario y anticipó su lesión en una jugada previa.
¿Cuál fue la reacción de Orión después del incidente?
Pidió disculpas a Paredes en su momento y expresó que no tiene intención de hacer daño a nadie.
[Fuente: Noticias Argentinas]