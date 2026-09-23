Agustín Orión rememora la patada que dejó a Paredes sin jugar: "La pasé mal"

FOTO: Paredes sufrió el traumatismo y esguince grave en el tobillo por aquella patada.

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El ex arquero de Boca Agustín Orión rememoró la patada que le ocasionó una lesión a un joven Leandro Paredes en julio de 2013 y confesó que la pasó "mal".

En una charla con un canal de streaming, Orión manifestó: "Fue una de las cosas más feas que me ha tocado vivir en el fútbol. Fuimos compañeros después de eso y él volvió a jugar".

Además, subrayó que "no solo en un deporte, sino en la vida uno no quiere hacerle daño nunca a nadie" y añadió: "No me sale, no soy así. La pasé íntimamente mal, no tengo por qué exteriorizarlo. En su momento le pedí disculpas".

El ex arquero también recordó que "creo que ese día nosotros íbamos a jugar a San Lorenzo y se suspendió el partido por problemas de la barra y volvimos a entrenar a Casa Amarilla".

Orión se vio envuelto en la controversia por el episodio en el que lesionó de gravedad a Paredes durante un entrenamiento al propinarle una fuerte patada por detrás.

Como consecuencia de este golpe, el mediocampista, que actualmente brilla en la Selección argentina y es el capitán de Boca, sufrió un traumatismo y esguince grave en el tobillo, lo que le significó tres meses fuera de las canchas.

Hace algunos años, mientras aún jugaba en el Paris Saint-Germain de Francia, Paredes fue consultado sobre aquel lamentable episodio y expresó: "Nadie me cuidó. Varios escucharon lo que me dijo y cinco minutos después pasó lo que pasó. Ni el club ni el entrenador me cuidaron cuando ocurrió esto".

Asimismo, reveló que "había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa. Él después me escribió mensajes de texto. Entiendo que en todos los clubes les 'pegan' a los chicos, pero sí creo que no van a lastimarlos con mala intención".