Harry Kane elogia a Messi: "Un jugador increíble y muy humilde" tras semifinal del Mundial

FOTO: Harry Kane elogió a Messi antes de su retiro del fútbol de selecciones.

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) – El delantero y capitán de la selección inglesa, Harry Kane, rememoró el momento que compartió en el Mundial con el astro Lionel Messi, quien está a punto de retirarse de la selección argentina, y expresó tener "un respeto enorme" por él.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el atacante del Bayern Múnich alemán destacó la capacidad del argentino para poner "al equipo por delante de sí mismo", lo que ha sido fundamental para su éxito en los últimos años con el seleccionado.

Messi finalizará sus 21 años de carrera con el representativo argentino este martes 6 de octubre, en un amistoso internacional ante Benín que comenzará a las 20:00.

En el marco del inminente retiro de Lionel Messi de la selección argentina, Kane recordó lo que significó para él la semifinal del Mundial 2026, donde el equipo argentino logró una remontada agónica ante Inglaterra para avanzar a su segunda final consecutiva.

"Ese día fue difícil para mí", reconoció el delantero de 33 años, quien vivió una situación "dura" por la manera en que fueron eliminados: estaban en ventaja hasta los últimos cinco minutos del partido, pero dos asistencias de Messi y los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta el marcador.

A pesar del resultado, Kane expresó su "respeto enorme" por el destacado futbolista argentino, a quien ha visto "desarrollarse como jugador de fútbol" desde que él tiene seis años menos.

Sobre el "10", Kane lo describió como "un jugador increíble y muy humilde", además de mencionar que quienes lo conocen más aseguran que es una "gran persona". También recordó haberlo abrazado después de la semifinal para desearle suerte en el partido decisivo.

"Ha puesto al equipo por delante de sí mismo y esa es una de las razones del éxito que ha tenido Argentina", afirmó el futbolista surgido en el Tottenham, quien concluyó: "Es increíble todo lo que ha aportado al fútbol durante todos estos años".