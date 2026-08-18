Detenidos en Flores: cinco personas robaban ropa en comercios de la avenida Avellaneda

Buenos Aires, 18 agosto (NA) – En el barrio de Flores, las autoridades detuvieron a cuatro mujeres y un hombre por el robo de prendas de vestir, en lo que se conoce como la modalidad de "mecheras". Los incidentes ocurrieron en comercios ubicados en la zona de avenida Avellaneda y Nazca.

El operativo fue realizado en los últimos días, tras la intervención de la Policía de la Ciudad, que fue alertada por el monitoreo de las cámaras de seguridad en el cruce de avenida Avellaneda y Argerich, donde se reportaron robos de prendas de diferentes tiendas.

Los agentes policiales implementaron un operativo cerrojo, logrando identificar y detener a los sospechosos después de una búsqueda exhaustiva en la zona.

Durante la inspección, los efectivos encontraron que los detenidos poseían prendas que pertenecían a los comercios locales. Posteriormente, contactaron a los propietarios, quienes confirmaron la procedencia de la mercadería robada.

Entre los objetos recuperados se encontraban remeras de hombre, camperas, gorros de abrigo y boinas, cuya restitución a los comerciantes afectados fue ordenada por la Justicia, según informaron desde la agencia Noticias Argentinas.

De los cinco detenidos, todos residían en la provincia de Buenos Aires. Se informó que una de las mujeres tenía antecedentes por hurto, mientras que el hombre contaba con reiterados antecedentes por el mismo delito.

El caso está bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 40, dirigido por Paula Verónica González, quien ha ordenado la elaboración de actuaciones por hurto, la detención de los implicados, el secuestro de las prendas y otras medidas pertinentes.