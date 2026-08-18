El 66% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20: "Es una olla a presión"

FOTO: Aseguran que el 61% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20.

El 66% de los argentinos no logra sostener sus ingresos hasta el día 20 del mes, según un relevamiento de la consultora Zentrix. El dato surge de una encuesta que busca medir hasta qué fecha las personas pueden afrontar sus gastos con el dinero disponible. Claudio Montiel, director de la firma, advirtió que el problema no es reciente y que se viene profundizando durante el último año.

“Que el salario no alcance creo que viene de hace mucho tiempo”, sostuvo Montiel en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. El especialista explicó que el relevamiento muestra un deterioro progresivo y detalló que el 11,1% de los encuestados no supera el día 5 del mes, mientras que casi el 24% se queda sin ingresos antes del día 10.

El impacto atraviesa distintos sectores sociales, edades y tipos de empleo, aunque los menores de 40 años aparecen como uno de los grupos más afectados. “De cada 100 jóvenes menores de 40 años, 85,5% no supera el 20 del mes”, señaló Montiel. Además, indicó que ese mismo segmento registra mayores dificultades para afrontar sus deudas.

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El endeudamiento también muestra un crecimiento preocupante. Según el estudio, el 62% de los consultados tomó algún tipo de deuda durante los últimos seis meses. En el caso de los menores de 40 años, el porcentaje asciende al 77%. Montiel agregó que casi el 20% de los argentinos recurre al sistema informal de préstamos, una cifra que llega al 36% entre los jóvenes.

Ante la falta de ingresos suficientes, el especialista describió una cadena de estrategias que utilizan los hogares para sostener sus gastos. “Me endeudo para llegar a los últimos 10 días y cuando ya no me puedo endeudar más, salgo a buscar otro trabajo”, explicó. Cuando esa alternativa también se agota, aparece la imposibilidad de afrontar las obligaciones y aumentan los niveles de morosidad.

Montiel también vinculó esta situación con la caída del consumo. Señaló que los datos oficiales muestran retrocesos en supermercados, ventas minoristas y mayoristas, mientras que el endeudamiento avanza en paralelo. “Me parece que es una olla a presión que siempre pasa que por algún lado termina explotando”, advirtió.

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Consultado sobre la falta de una mayor conflictividad social frente a este escenario, consideró que todavía existe un nivel de expectativa sobre el Gobierno nacional. “El presidente de la Nación conserva un alto nivel de esperanza, incluso entre los que tienen imagen negativa”, sostuvo. A su entender, también influye la falta de una alternativa política que genere expectativas similares.

Finalmente, Montiel advirtió que la situación podría profundizarse si no aparecen respuestas frente al deterioro de los ingresos. “No hay hoy una solución”, afirmó, y señaló que el aumento de la morosidad puede convertirse en uno de los principales problemas económicos del año. Para el director de Zentrix, el Gobierno debería mostrar mayor empatía frente a las dificultades que atraviesa una parte importante de la sociedad.

Entrevista de Hernán Funes.