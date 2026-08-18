Investigaciones destacan los beneficios de los alimentos fermentados para la salud intestinal

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- En las últimas décadas, la prevención de enfermedades crónicas se había centrado en factores como el tabaquismo, la falta de actividad física, la hipertensión y el sobrepeso. Sin embargo, un nuevo protagonista ha comenzado a ganar atención: la microbiota intestinal. Este conjunto de billones de microorganismos que habitan en el intestino desempeña un papel crucial en la regulación inmunológica y metabólica, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los investigadores se han preguntado si el desarrollo de una microbiota intestinal más diversa y saludable, logrado a través del contacto con microorganismos beneficiosos presentes en ciertos alimentos, podría ser una herramienta preventiva frente a enfermedades crónicas.

Los estudios parecen confirmar esta hipótesis. Investigaciones recientes indican que el consumo regular de alimentos fermentados está relacionado con una mayor diversidad de la microbiota intestinal, un indicador clave de la salud digestiva y metabólica.

Asimismo, se han encontrado vínculos entre el consumo de estos alimentos y una reducción en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes tipo 2, así como una mejora en la función inmunológica y metabólica.

El yogur se destaca entre los alimentos fermentados (mientras que otros como la kombucha o el kéfir no son recomendables para la infancia debido a la producción de trazas de alcohol durante su fermentación). El yogur se produce mediante la fermentación de leche con bacterias vivas, principalmente Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus, y puede incluir cepas probióticas adicionales como Lactobacillus casei o Bifidobacterium lactis, que aportan beneficios a la salud.

Este alimento no solo proporciona calcio y proteínas de alta calidad, sino que también es una de las formas más accesibles y culturalmente aceptadas para incorporar microorganismos vivos que benefician la salud.

Quienes consumen yogur de manera regular presentan perfiles metabólicos más favorables, con menor obesidad abdominal y mejoras en la composición de la microbiota.

"Durante mucho tiempo hablamos de nutrientes aislados. Hoy la ciencia avanza hacia una visión más integral, que considera cómo los alimentos interactúan con la microbiota intestinal y cómo esta relación puede influir en la salud a largo plazo. Los alimentos fermentados están adquiriendo un lugar cada vez más relevante en esta nueva perspectiva", comentó la Dra. Andrea González, miembro de PROFENI y jefa del Departamento de Alimentación del Hospital de Gastroenterología ‘Dr. C. Bonorino Udaondo’.

Un concepto emergente en este ámbito es la ‘dosis diaria de microorganismos vivos’. Varios especialistas sugieren que, al igual que existen recomendaciones para ciertos nutrientes, podría ser beneficioso promover una ingesta regular de microorganismos vivos a través de la alimentación.

La evidencia que respalda esta idea sigue creciendo

Un análisis que incluyó más de 27 mil participantes reveló que una mayor ingesta de alimentos con microorganismos vivos se asocia con mejores indicadores cardiometabólicos, como niveles más favorables de presión arterial, glucosa, insulina, triglicéridos, colesterol HDL y perímetro de cintura.

Un metaanálisis reciente de 14 estudios realizados en países como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, España, Australia y Japón, que abarcó a 483.090 personas, encontró una reducción del 7% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 por cada aumento de 50 g de yogur consumido diariamente.

"Lo interesante es que los beneficios observados no parecen explicarse únicamente por los nutrientes de estos alimentos, sino también por la presencia de microorganismos vivos y su interacción con la microbiota intestinal", explicó la Dra. María Elena Torresani, doctora en Nutrición.

Torresani, quien es Directora de la Carrera de Especialistas en Nutrición con orientación en Obesidad de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), agregó : "Esto abre una línea de investigación prometedora para comprender mejor cómo prevenir enfermedades crónicas desde etapas tempranas de la vida".

La disminución del riesgo de enfermedades crónicas asociada al consumo regular de yogur puede explicarse en parte por su contribución a una microbiota intestinal saludable, que favorece la producción de butirato, un ácido graso de cadena corta que ayuda a mantener la barrera intestinal, reduce la inflamación y contribuye a equilibrar el sistema inmunológico.

La Dra. Mónica Katz, médica especialista en Nutrición y expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, comentó que "la relación entre la microbiota y las enfermedades crónicas es uno de los campos más dinámicos de investigación en nutrición".

"Una microbiota intestinal diversa y saludable se asocia con una mejor regulación de procesos inflamatorios, inmunológicos y metabólicos, factores estrechamente relacionados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras condiciones crónicas no transmisibles", añadió la experta.

El creciente interés por los alimentos fermentados se refleja en recomendaciones internacionales. Las Guías Alimentarias de los Estados Unidos, recientemente actualizadas, han incorporado referencias específicas a los beneficios de estos alimentos.

Este tema es especialmente relevante en Argentina, donde existen déficits nutricionales significativos: una gran parte de la población no alcanza las recomendaciones de consumo de calcio y vitamina D, ni incluye regularmente alimentos fermentados en su dieta.

"No existe un único alimento capaz de prevenir enfermedades. Lo que muestran las investigaciones es que ciertos alimentos pueden contribuir, dentro de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable, a crear condiciones más favorables para la salud. Los alimentos fermentados y, en particular, el yogur, son ejemplos cada vez más estudiados", concluyeron los especialistas.