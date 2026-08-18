Un sismo de magnitud 4,0 sacudió Venezuela, pero no se reportaron daños

FOTO: Rescatistas trabajan en los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Un sismo de magnitud 4,0 se registró en la madrugada de este martes en Venezuela, generando preocupación en la población. La información fue proporcionada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El temblor tuvo lugar a las 03:07 (hora local) y su epicentro se localizó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, una de las áreas más impactadas por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio. La profundidad del sismo fue de 10 kilómetros.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó a través de Telegram que "hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo" y aseguró que el sistema de protección se encuentra activo, llevando a cabo el monitoreo y seguimiento necesarios.

Las cifras del doble terremoto

En cuanto a las consecuencias del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, el Gobierno venezolano reportó que la cifra de fallecidos ha ascendido a 6.438, lo que representa un aumento de 137 víctimas más desde la semana pasada.

El boletín informativo también destacó que se han entregado 335 viviendas a las familias afectadas y se han inspeccionado 59.109 edificaciones para evaluar su estado.

Las evaluaciones revelaron que 34.680 edificios son habitables, 13.733 presentan restricciones y 10.696 se encuentran en alto riesgo.