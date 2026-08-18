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Un sismo de magnitud 4,0 sacudió Venezuela, pero no se reportaron daños

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el temblor no generó afectaciones en el país. El epicentro se localizó cerca de La Guaira, zona afectada por un doble terremoto en junio.

18/08/2026 | 07:45Redacción Cadena 3

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Rescatistas trabajan en los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.

FOTO: Rescatistas trabajan en los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.

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Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Un sismo de magnitud 4,0 se registró en la madrugada de este martes en Venezuela, generando preocupación en la población. La información fue proporcionada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El temblor tuvo lugar a las 03:07 (hora local) y su epicentro se localizó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, una de las áreas más impactadas por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio. La profundidad del sismo fue de 10 kilómetros.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó a través de Telegram que "hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo" y aseguró que el sistema de protección se encuentra activo, llevando a cabo el monitoreo y seguimiento necesarios.

Las cifras del doble terremoto

En cuanto a las consecuencias del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, el Gobierno venezolano reportó que la cifra de fallecidos ha ascendido a 6.438, lo que representa un aumento de 137 víctimas más desde la semana pasada.

El boletín informativo también destacó que se han entregado 335 viviendas a las familias afectadas y se han inspeccionado 59.109 edificaciones para evaluar su estado.

Las evaluaciones revelaron que 34.680 edificios son habitables, 13.733 presentan restricciones y 10.696 se encuentran en alto riesgo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Venezuela?
Se registró un sismo de magnitud 4,0 en la madrugada del 18 de agosto.

¿Quién lo reportó?
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre el sismo.

¿Dónde fue el epicentro?
El epicentro se localizó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira.

¿Cuándo se produjo el sismo?
El temblor ocurrió a las 03:07 (hora local) del 18 de agosto.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el sismo?
Delcy Rodríguez aseguró que no hay reportes de daños y que el sistema de protección está activo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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