Trump asegura que no hay negociaciones con Irán y reafirma que el estrecho de Ormuz está operativo
El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no hay conversaciones con Irán. Además, destacó que el estrecho de Ormuz sigue abierto y operativo, a pesar de las tensiones en la región.
FOTO: Trump y un nuevo anuncio sobre Irán.
Buenos Aires, 18 junio (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no existen negociaciones ni conversaciones programadas con Irán. En su mensaje, subrayó que el estrecho de Ormuz se mantiene abierto y en funcionamiento.
"No hay negociaciones ni conversaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán". El bloqueo naval sigue en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto y en operación, comunicó Trump a través de su cuenta de Truth Social, añadiendo que "todas las minas acuáticas fueron retiradas o detonadas".
Por su parte, Irán y Omán comunicaron el lunes que han llegado a un acuerdo sobre un "mapa de navegación" que regulará el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz.
Esto fue confirmado por Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, quien mencionó que a pesar de la obstrucción estadounidense, el diálogo bilateral ha progresado de manera positiva en las últimas semanas.
"A pesar de la obstrucción estadounidense, las conversaciones han avanzado positivamente en las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de rutas marítimas", declaró el vocero iraní.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Trump sobre Irán?
No hay negociaciones ni conversaciones programadas con Irán, según el presidente estadounidense.
¿Qué dijo sobre el estrecho de Ormuz?
Trump aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y en operación.
¿Quién anunció un acuerdo sobre el estrecho?
Irán y Omán anunciaron un entendimiento sobre un mapa de navegación para el tránsito en el estrecho.
¿Quién es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán?
Esmail Baghaei es el portavoz que confirmó el avance en el diálogo bilateral.
¿Qué destacó el vocero iraní sobre las conversaciones?
Las conversaciones han progresado positivamente a pesar de la obstrucción estadounidense.
[Fuente: Noticias Argentinas]