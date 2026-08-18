Trump asegura que no hay negociaciones con Irán y reafirma que el estrecho de Ormuz está operativo

Buenos Aires, 18 junio (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no existen negociaciones ni conversaciones programadas con Irán. En su mensaje, subrayó que el estrecho de Ormuz se mantiene abierto y en funcionamiento.

"No hay negociaciones ni conversaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán". El bloqueo naval sigue en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto y en operación, comunicó Trump a través de su cuenta de Truth Social, añadiendo que "todas las minas acuáticas fueron retiradas o detonadas".

Por su parte, Irán y Omán comunicaron el lunes que han llegado a un acuerdo sobre un "mapa de navegación" que regulará el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz.

Esto fue confirmado por Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, quien mencionó que a pesar de la obstrucción estadounidense, el diálogo bilateral ha progresado de manera positiva en las últimas semanas.

"A pesar de la obstrucción estadounidense, las conversaciones han avanzado positivamente en las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de rutas marítimas", declaró el vocero iraní.