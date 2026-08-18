Jamal Musiala volvió a desmayarse durante un partido del Bayern Múnich: qué dijo el jugador

FOTO: Jamal Musiala volvió a desmayarse durante un partido del Bayern Múnich.

La preocupación volvió a instalarse alrededor de Jamal Musiala. El futbolista del Bayern Múnich sufrió este martes un nuevo episodio de desvanecimiento durante un amistoso frente a Heidenheim, apenas cuatro días después de haber protagonizado una situación similar ante Leipzig.

Musiala ingresó a los 61 minutos en reemplazo de Arijon Ibrahimovic. Cuatro minutos después, cuando se encontraba cerca de la mitad del campo rival, se desplomó sin haber tenido contacto con ningún adversario.

Sus compañeros Jonathan Tah y Harry Kane acudieron inmediatamente para asistirlo. El cuerpo médico del Bayern y un médico de urgencias ingresaron al campo mientras los futbolistas formaban un círculo alrededor del jugador.

Luego de permanecer unos minutos en el césped, Musiala logró incorporarse con ayuda. Se mostró aturdido y fue reemplazado de inmediato.

Finalmente, abandonó el campo caminando por sus propios medios, acompañado por integrantes del cuerpo técnico.

Musiala explicó qué le sucede

Después del episodio, el propio futbolista buscó llevar tranquilidad y explicó públicamente su situación de salud.

“Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo al respecto”, escribió Musiala en sus redes sociales.

El jugador contó que fue diagnosticado con “ausencias temporales, de corta duración pero fáciles de tratar, que se deben a una disfunción neurológica”.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Jamal Musiala volvió a desmayarse. (TycSports).

/Fin Código Embebido/

Según explicó, esos episodios son los que provocaron tanto el desmayo sufrido frente a Leipzig como el ocurrido este martes ante Heidenheim.

“Sé que a primera vista pueden dar miedo, pero para mí, en este momento, son parte de mi vida cotidiana”, aseguró.

Musiala también señaló que está recibiendo tratamiento médico y se mostró optimista respecto de su evolución.

El segundo episodio en pocos días

El nuevo desvanecimiento se produjo apenas 72 horas después del anterior.

El sábado, durante el amistoso ante Leipzig, Musiala también había caído al suelo sin contacto con un rival. En aquella oportunidad, el futbolista incluso había marcado un gol antes de sufrir el episodio.

Después de aquella situación, no participó de la presentación del plantel del Bayern en el campus y realizó una sesión individual de entrenamiento antes de viajar con sus compañeros para el amistoso ante Heidenheim.

/Inicio Código Embebido/

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynadigi maçta da bayginlik geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

/Fin Código Embebido/

El director deportivo del club, Max Eberl, había intentado llevar tranquilidad tras el primer episodio. Sin embargo, ante la repetición de la situación, el dirigente evitó brindar detalles y aseguró que sería el propio jugador quien se referiría a su estado.

“Jamal se pronunciará al respecto en breve. Está en el vestuario, cambiándose y duchándose”, afirmó.

Una imagen que volvió a conmocionar al fútbol

El episodio generó preocupación entre los espectadores. Desde las tribunas comenzaron a escucharse cánticos en apoyo al futbolista mientras los médicos lo atendían.

Una vez recuperado, Musiala se dirigió inicialmente hacia el banco de suplentes, pero antes de llegar a la línea de banda decidió continuar hacia el túnel. Allí trotó acompañado por dos integrantes del cuerpo técnico.

El futbolista había regresado recientemente a la actividad después de una grave lesión sufrida durante el Mundial de Clubes de 2025, cuando sufrió una fractura de peroné en el tobillo que lo mantuvo alejado de las canchas hasta comienzos de 2026.

¿Jugará la Supercopa?

La situación vuelve a poner en duda la presencia de Musiala en los próximos compromisos del Bayern.

El conjunto alemán disputará el próximo sábado la Supercopa Alemana ante Borussia Dortmund. Luego comenzará su participación en la Bundesliga el viernes 28, como local frente a Stuttgart, mientras que el 2 de septiembre tendrá su debut en la Copa de Alemania ante Osnabrück.

Por el momento, no está confirmado si Musiala podrá disputar esos encuentros. Tras la repetición de los episodios, se espera que el futbolista sea sometido a controles médicos antes de recibir autorización para volver a competir.

El Bayern también tendrá por delante una nueva edición de la Champions League, cuyo sorteo de la fase liga está previsto para el jueves 27 de agosto.