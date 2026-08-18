Liberia se prepara para recibir a 1.200 deportados desde Estados Unidos en un año

MONROVIA, Liberia — Las autoridades de Liberia informaron que aceptarán la llegada de hasta 1.200 deportados provenientes de terceros países, como parte de un acuerdo establecido con Estados Unidos. Este anuncio se realizó el martes y representa uno de los acuerdos más relevantes bajo la política del gobierno del ex presidente Donald Trump, orientada a frenar la migración ilegal.

El ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, comunicó que los deportados llegarán a lo largo de un año, y que el primer grupo, compuesto por 20 personas, está programado para aterrizar el jueves. Este programa incluirá a migrantes de diversas nacionalidades, abarcando desde africanos hasta ciudadanos de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

Desde el gobierno estadounidense se han establecido varios acuerdos de este tipo con naciones africanas, en un esfuerzo por gestionar la inmigración ilegal. Según defensores de los derechos humanos, estas medidas han llevado a la deportación de miles de personas a países que no son los suyos.

Un aspecto crucial de estos acuerdos es que pueden implicar a migrantes que cuentan con órdenes de protección de un juez de inmigración en Estados Unidos, quienes no deberían ser devueltos a sus países de origen por motivos de seguridad. El ministro Piah no especificó si los deportados que llegarán a Liberia tienen tales órdenes de protección.

"Es posible que deseen solicitar asilo" en Liberia tras su llegada, o "pueden abandonar el país cuando lo deseen", agregó Piah.

Además, el ministro señaló que Liberia contará con apoyo de Estados Unidos para gestionar este programa y para fortalecer su sistema migratorio.

"El gesto de Liberia es enteramente humanitario y está en consonancia con las tradiciones de larga data del país", concluyó.