Elecciones en Brasil: resultados iniciales muestran una disputa más cerrada entre Lula y Bolsonaro

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- La jornada electoral en Brasil ha concluido y, tras el cierre de los comicios, se han dado a conocer las primeras estimaciones que sugieren una diferencia más ajustada de lo esperado. Según los datos preliminares, la distancia entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro podría ser de apenas dos o tres puntos.

Estos números iniciales, que aún deben ser confirmados a través del conteo definitivo y la validación del tribunal electoral brasileño, indican un escenario competitivo que difiere de lo que algunas encuestas habían anticipado. En este contexto, ambos equipos de campaña se mantienen en alerta, esperando los resultados oficiales y cualquier posible impugnación ante la autoridad electoral.

La polarización política en Brasil hace que cada voto y cada acta tengan un peso significativo en el escrutinio final. De confirmarse una diferencia tan estrecha, es probable que se presenten solicitudes de revisión y un conteo más exhaustivo en distritos clave, lo que podría retrasar la proclamación del ganador. Mientras tanto, la comunidad internacional y los mercados siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos, ante la posibilidad de incertidumbre política en la región.

Cerca del mediodía, Lula destacó, luego de emitir su voto, que Brasil define, este domingo, "un proyecto de país entre la democracia y el atraso".

Por su parte, desestimó las encuestas previas y afirmó que "los desafíos estructurales" de Brasil requieren tiempo para ser abordados de manera efectiva. En este sentido, enfatizó que el resultado, sea cual fuere, "deberá ser respetado" y que será válido "cuando se abran las urnas".

Desde Argentina, legisladores kirchneristas, como el senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, han viajado para estar presentes en el búnker oficialista durante la jornada electoral.