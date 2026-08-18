Mourinho volvió al Real Madrid: "Esta etapa es más especial que la primera"

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- Real Madrid ha inaugurado una nueva etapa con el regreso del entrenador portugués José Mourinho, quien vuelve al mando del equipo tras 13 años desde su primera etapa.

Este martes, el técnico firmó su contrato, que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029, marcando su regreso al club donde ya estuvo entre 2010 y 2013. Su primera conferencia de prensa está programada para el viernes, justo antes del inicio de LaLiga.

La presentación se llevó a cabo en la sala de juntas del centro de entrenamiento, en un evento cerrado al público y a la prensa. Durante la firma del acuerdo, el presidente del club, Florentino Pérez, estuvo presente, y el club difundió las primeras imágenes de la ceremonia.

Como parte de la bienvenida, Mourinho recibió varios obsequios, que incluyeron una réplica del estadio, un reloj y una camiseta personalizada. También estuvo presente José Martínez Pirri, quien es presidente de honor del club.

"La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora también lo es: además de eso, se suma lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera", comentó Mourinho, manifestando su alegría por el regreso.

El técnico también subrayó su conexión con el club, enviando un mensaje a todos los que trabajan en Valdebebas.

"Lo importante es trabajar para Real Madrid y quiero que sea así para todos en Valdebebas. A la gente lo que le puedo decir es que soy uno de vosotros, siempre lo he sido desde que me fui", agregó.

Durante su primer ciclo, entre 2010 y 2013, Mourinho logró conquistar tres títulos: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Trece años después de su salida, iniciará un nuevo proyecto con un vínculo renovado hasta el 30 de junio de 2029.

El club continuará con presentaciones privadas de sus nuevas incorporaciones, manteniendo el mismo formato sin público ni prensa. El viernes será el turno de Mourinho ante los medios, en lo que será su primera conferencia desde su regreso.

La competencia oficial comenzará con el partido de Real Madrid contra Espanyol, programado para el sábado a las 16:30, hora argentina, donde Mourinho debutará en su segundo ciclo al frente del equipo blanco.