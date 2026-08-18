Dolor en Mendoza: quiénes eran las hermanas que murieron en el choque y la despedida de sus amigas

La tragedia vial ocurrida el domingo por la noche en Maipú, Mendoza, dejó tres víctimas fatales, entre ellas las hermanas Juana Masó Tillar, de 21 años, y Rosario Masó Tillar, de 19. Las jóvenes permanecían internadas en grave estado luego del choque frontal y murieron durante las horas siguientes.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.30 sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán. Allí colisionaron un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross.

La primera víctima fatal fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el Peugeot. Era árbitro de fútbol amateur y tenía reconocimiento dentro del ambiente deportivo de Maipú y otras localidades de la zona Este mendocina.

Las circunstancias que provocaron el impacto frontal todavía son investigadas por la Policía Vial y los peritos.

Quiénes eran Juana y Rosario

Las hermanas eran oriundas de Carrodilla y tenían domicilio en Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo.

Juana, la mayor, tenía 21 años y estudiaba Ingeniería Industrial. Rosario, de 19, cursaba Psicología en la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza.

La institución universitaria expresó su pesar por la muerte de Rosario y acompañó a sus familiares y amigos.

También se sumó al dolor el Colegio San Luis Gonzaga, donde ambas jóvenes habían realizado sus estudios secundarios.

“Con profundo dolor acompañamos a la familia y amigos de Juana y Rosario Masó, exalumnas de nuestro Colegio”, expresó la institución, que extendió sus condolencias a las promociones 2023 y 2025.

La despedida de las amigas

La noticia provocó numerosas muestras de dolor entre familiares, compañeros y amigos de las jóvenes.

Rosario Pérez, amiga íntima de Juana, publicó un sentido mensaje en redes sociales luego de conocer su muerte.

“Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía”, escribió.

En su mensaje, contó que compartían prácticamente todos los aspectos de sus vidas y que hablaban diariamente.

“Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas”, expresó.

La joven cerró su despedida con una frase que sintetizó el dolor por la pérdida: “Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir”.

Cómo fue el accidente

El choque ocurrió cuando el Peugeot 504 y el Volkswagen T-Cross impactaron de frente sobre la Ruta Provincial 60.

Fernández Mercau murió como consecuencia de las heridas sufridas en el lugar. En tanto, Juana y Rosario fueron trasladadas al Hospital Central de Mendoza en estado crítico.

Juana murió el lunes a las 17.44, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Rosario, también internada en el mismo centro de salud.

Con la muerte de las dos hermanas, el número de víctimas fatales ascendió a tres.

Otros tres ocupantes del Volkswagen T-Cross permanecen internados en distintos hospitales mendocinos. M.O.T., de 52 años, conductor del vehículo, se encuentra en el Hospital Lagomaggiore con pronóstico reservado. F.B., de 42, permanece en el Hospital El Carmen con lesiones de consideración, mientras que A.T., de 54, está internada en el Hospital Perrupato.