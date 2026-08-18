FOTO: Rosario: el MPA aumenta las recompensas a $75 millones por tres homicidios sin resolver

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe anunció este martes la elevación de las recompensas a $75 millones en total para esclarecer tres crímenes ocurridos en la ciudad de Rosario.

Los homicidios que se investigan son los de Damián Lucero (2015), Mauro Villamil y Matías Isassa, ambos asesinados en 2023. La Fiscalía Regional 2 ha decidido incrementar los montos en 25.000.000 de pesos para cada uno de los casos.

El crimen de Lucero ocurrió el 1 de marzo de 2015, cuando un hombre y una mujer que se desplazaban en una moto Honda Wave bordó o roja, lo atacaron con un arma blanca, provocando su muerte en las cercanías de Constitución al 400. Luego, los agresores escaparon, según las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Ocho años después, Villamil fue asesinado mientras se encontraba en una verdulería ubicada en Gutiérrez y Corrientes. En ese momento, tres sospechosos ingresaron al local; uno de ellos lanzó una nota y, posteriormente, todos comenzaron a disparar, resultando en la muerte del joven y heridas graves a tres mujeres.

Los atacantes habrían llegado en un Renault Logan blanco, tal como lo indican los testimonios recabados por los fiscales encargados de la investigación.

El último homicidio tuvo lugar a la 1:25 del 7 de agosto de 2023, cuando Matías Isassa fue agredido por un hombre no identificado, quien lo atacó con un cuchillo en la intersección de las calles Lamadrid y Oroño.

El MPA aseguró que los nombres de los colaboradores que aporten información se mantendrán en reserva durante y después de la investigación. Asimismo, se dieron a conocer las diferentes formas de contacto para quienes deseen brindar datos sobre los paraderos de los presuntos homicidas.

Los ciudadanos pueden comunicarse al 911, enviar un correo a [email protected], contactar a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o acudir al Centro de Justicia Penal ubicado en Sarmiento 850, Rosario, así como a otras sedes en Venado Tuerto (Alvear 675), Rafaela (Necochea 44), Reconquista (Iriondo 553) y en la ciudad de Santa Fe (avenida General Estanislao López 3302).