FOTO: Piden nueve años de prisión para docente por abusos a 11 niñas en Río Negro

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- En el marco de un caso que ha conmocionado a la comunidad educativa, el fiscal que lleva adelante la investigación contra un docente de plástica en San Antonio Oeste ha solicitado este martes una condena de nueve años de prisión por los presuntos abusos sexuales simples de 11 alumnas.

El representante del Ministerio Público Fiscal provincial, Gustavo Arbues, detalló que los incidentes habrían ocurrido entre 2023 y 2024 en el aula. El acusado, Osvaldo Leal, era el profesor de plástica en dos instituciones educativas de la localidad.

En su alegato, el fiscal solicitó además la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia, una medida que fue respaldada por el abogado querellante Damián Torres y el Defensor del Niño, Juan José Álvarez Costa.

Arbues enfatizó que "la condición de educador agrava el abuso sexual simple", y añadió que los atenuantes a considerar son "la carencia de antecedentes penales y la paternidad". Además, resaltó la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas menores de edad.

El fiscal describió cómo el docente "se valió de su cargo" para vulnerar la integridad de las denunciantes en un ámbito de confianza, lo que añade un nivel de gravedad a los hechos expuestos.

Por otro lado, el representante legal de las víctimas solicitó una pena de 12 años de prisión, argumentando que "la pena debe ser ajustada al interés superior del niño", especialmente considerando que las niñas afectadas "no volverán a ser las mismas".

El juicio ha contado con la declaración de siete testigos, entre ellos cuatro familiares de las víctimas, así como una directiva y dos profesoras de los colegios donde ocurrieron los presuntos abusos.

Se espera que los jueces Marcelo Álvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi den a conocer su veredicto en los próximos días.