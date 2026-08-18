FIFA iniciará investigación por bandera británica de Malvinas en partido del Chelsea

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- En un amistoso disputado entre Chelsea y Real Sociedad en Stamford Bridge, un aficionado mostró una bandera asociada a la corona británica, representativa de las Islas Malvinas, lo que generó una fuerte controversia. Este incidente se produjo en el momento en que el mediocampista argentino Enzo Fernández hacía su ingreso al terreno de juego, un momento que fue recibido con aplausos y silbidos por parte del público.

La aparición de este símbolo británico se da en medio de la controversia que había surgido a raíz de la semifinal del Mundial entre Argentina y Inglaterra. Tras la victoria argentina por 2-1, varios jugadores albicelestes se fotografiaron con un trapo que decía "Las Malvinas son argentinas", lo que provocó reacciones en el ámbito diplomático.

La exhibición de la bandera durante la entrada de Enzo Fernández ha cobrado relevancia, llevando a la FIFA a abrir una investigación sobre el asunto. El gobierno británico solicitó a las autoridades competentes que indaguen lo que consideraron una "flagrante violación de las normas" que prohíben mensajes políticos en los estadios. Asimismo, el gobierno de las Islas Malvinas instó a la FIFA a que se impusieran sanciones a la Selección Argentina.

La FIFA ha confirmado la apertura de un procedimiento disciplinario por presuntas infracciones relacionadas con mensajes inapropiados, fallos en el protocolo y el uso de cánticos y gestos que podrían ser considerados discriminatorios. En este contexto, la exhibición de la bandera durante la entrada de Enzo Fernández —quien reemplazó a Reece James— adquirió una connotación especial, dado que se celebró en medio de una audiencia dividida entre los simpatizantes del Chelsea.