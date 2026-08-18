Policías rescataron a un joven de 17 años que cayó en el Río Cosquín: "No se podía mover"

Un joven de 17 años fue rescatado por policías en el Río Cosquín tras perder el control de su auto. Ocurrió anoche en el Valle de Punilla, en Córdoba, donde los otros dos ocupantes lograron salir del vehículo.

Los policías se encontraban trabajando cerca del río cuando se dieron cuenta del accidente. Al llegar al lugar, constataron que uno de los jóvenes había quedado muy golpeado y atrapado sobre una roca, a unos dos metros de profundidad.

El auto cayó al río en plena madrugada.

El oficial Francisco Barrera relató en diálogo con Cadena 3: "Me tiro al agua, me saco el uniforme en cuestión de segundos, pensando en nada". Barrera se lanzó al agua a pesar del frío y la corriente para salvar al adolescente, que manifestaba un fuerte dolor en la espalda.

"El chico me dice que no se podía mover, que le dolía mucho la espalda", explicó el oficial. Tras asegurar al joven, ambos policías lo llevaron a la orilla, donde los otros dos ocupantes del vehículo también recibieron asistencia.

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Al pasar por un badén, el conductor del auto perdió el control del mismo. Afortunadamente, los tres ocupantes, incluido el adolescente rescatado, fueron trasladados a hospitales y se encuentran fuera de peligro.

Informe de Gonzalo Carrasquera.