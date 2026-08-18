Policías rescataron a un joven de 17 años que cayó en el Río Cosquín: "No se podía mover"
El vehículo cayó en la madrugada de este martes. Los otros ocupantes del vehículo habían logrado salir del agua.
18/08/2026 | 16:15Redacción Cadena 3
FOTO: El auto cayó al río en plena madrugada.
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Un joven de 17 años fue rescatado por policías en el Río Cosquín tras perder el control de su auto. Ocurrió anoche en el Valle de Punilla, en Córdoba, donde los otros dos ocupantes lograron salir del vehículo.
Los policías se encontraban trabajando cerca del río cuando se dieron cuenta del accidente. Al llegar al lugar, constataron que uno de los jóvenes había quedado muy golpeado y atrapado sobre una roca, a unos dos metros de profundidad.
El auto cayó al río en plena madrugada.
El oficial Francisco Barrera relató en diálogo con Cadena 3: "Me tiro al agua, me saco el uniforme en cuestión de segundos, pensando en nada". Barrera se lanzó al agua a pesar del frío y la corriente para salvar al adolescente, que manifestaba un fuerte dolor en la espalda.
"El chico me dice que no se podía mover, que le dolía mucho la espalda", explicó el oficial. Tras asegurar al joven, ambos policías lo llevaron a la orilla, donde los otros dos ocupantes del vehículo también recibieron asistencia.
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Al pasar por un badén, el conductor del auto perdió el control del mismo. Afortunadamente, los tres ocupantes, incluido el adolescente rescatado, fueron trasladados a hospitales y se encuentran fuera de peligro.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Río Cosquín? Un joven de 17 años fue rescatado tras perder el control de su auto.
¿Quiénes estuvieron involucrados en el rescate? Policías, entre ellos el oficial Francisco Barrera, participaron en el rescate del joven.
¿Cuándo sucedió el incidente? Ocurrió anoche en el Valle de Punilla, en Córdoba.
¿Dónde fue el rescate? En el Río Cosquín, donde el joven quedó atrapado sobre una roca.
¿Cómo se llevó a cabo el rescate? El oficial Barrera se lanzó al agua para salvar al adolescente, que estaba herido.
¿Por qué es relevante esta noticia? Los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados a hospitales y se encuentran fuera de peligro.