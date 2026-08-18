Corinthians reculó con Depay y hay nuevo acuerdo

El Corinthians dio marcha atrás tras anunciar que abortaba la renovación del contrato de Memphis Depay, reabrió las negociaciones y su presidente, Osmar Stabile, anunció la noche del lunes un acuerdo para la permanencia del internacional neerlandés.

A falta de anuncio oficial, Depay, de 32 años, finalmente se mantendría en el equipo brasileño hasta junio de 2028.

"Agradecemos al equipo de Memphis Depay y a él personalmente. Tuvimos una reunión personal y él consiguió reducir los números", dijo Stabile al informar del acuerdo a la prensa local.

"Hicimos lo que era mejor para Corinthians", agregó el dirigente.

Según ESPN, el contrato de Depay ascenderá a unos 25 millones de dólares (22,4 millones de euros), más premios por objetivos.

"La cuestión financiera era lo más importante (...), porque no tenía sentido cerrar cualquier contrato si no podíamos pagar en el futuro", expresó Stabile.

La semana pasada, tras meses de negociaciones, el Corinthians había anunciado su decisión de descartar la renovación de Depay por razones económicas.

El atacante acusó entonces a la directiva de "incumplir" un acuerdo previo y anticipó que tomaría medidas.

El viejo contrato venció el 31 de julio

Depay llegó en septiembre de 2024 al club paulista, uno de los más populares de Brasil, tras una exitosa carrera en Europa con PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid.

El Corinthians se prepara para jugar el jueves la vuelta de su serie de octavos de final de la Copa Libertadores, en casa, ante Rosario Central. La ida acabó en empate 0-0.