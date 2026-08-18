FIA WEC: El hiperdeportivo de Ford inició su programa de pruebas en Francia
El nuevo hipercoche de Ford Racing fué fotografiado por primera vez en pista en el circuito Paul Ricard, Francia, en las pruebas previas al debut del gigante automovilístico estadounidense en la máxima categoría del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2027. VIDEO
18/08/2026 | 16:29Redacción Cadena 3
FOTO: El hiperdeportivo de Ford inició su programa de pruebas en Francia
Junto con McLaren, otra marca icónica y rival en la categoría LMGT3, Ford reforzará la creciente lista de hipercoches de la serie el próximo año. Tras el exitoso lanzamiento del McLaren MCL-HY en Italia en mayo, el propio modelo de Ford, aún sin nombre oficial, ya ha sido sometido a pruebas.
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El prototipo salió por primera vez de los boxes a puerta cerrada a principios de este mes, trabajando metódicamente a través de un plan integral para activar y verificar todos sus sistemas de control, que según informa el equipo, son totalmente funcionales y están listos para las pruebas oficiales programadas para esta semana y la próxima.
Matt Campbell, Mike Rockenfeller y Tom Blomqvist estuvieron presentes en la primera prueba, y el australiano y su compañero de equipo, Logan Sargeant, se pusieron al volante este lunes (17 de agosto) en Paul Ricard, mientras que Blomqvist se unirá a ellos en los próximos días.
Los británicos Sebastian Priaulx y Nick Yelloly completan la gama de hipercoches de Ford para 2027, con la que la marca con sede en Michigan aspira a recrear antiguas glorias en Le Mans al tiempo que lucha por los títulos del campeonato mundial.
-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Fuente e imágenes: FIA WEC Press