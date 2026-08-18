FIA WEC: El hiperdeportivo de Ford inició su programa de pruebas en Francia

Junto con McLaren, otra marca icónica y rival en la categoría LMGT3, Ford reforzará la creciente lista de hipercoches de la serie el próximo año. Tras el exitoso lanzamiento del McLaren MCL-HY en Italia en mayo, el propio modelo de Ford, aún sin nombre oficial, ya ha sido sometido a pruebas.

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El prototipo salió por primera vez de los boxes a puerta cerrada a principios de este mes, trabajando metódicamente a través de un plan integral para activar y verificar todos sus sistemas de control, que según informa el equipo, son totalmente funcionales y están listos para las pruebas oficiales programadas para esta semana y la próxima.



Matt Campbell, Mike Rockenfeller y Tom Blomqvist estuvieron presentes en la primera prueba, y el australiano y su compañero de equipo, Logan Sargeant, se pusieron al volante este lunes (17 de agosto) en Paul Ricard, mientras que Blomqvist se unirá a ellos en los próximos días.

Los británicos Sebastian Priaulx y Nick Yelloly completan la gama de hipercoches de Ford para 2027, con la que la marca con sede en Michigan aspira a recrear antiguas glorias en Le Mans al tiempo que lucha por los títulos del campeonato mundial.



-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Fuente e imágenes: FIA WEC Press