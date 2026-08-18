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Los peligros de mezclar productos de limpieza: lo que nunca debes hacer

Al limpiar rápidamente, es tentador mezclar productos, pero algunos pueden ser peligrosos. Conocé qué limpiadores nunca deben combinarse y por qué es crucial seguir estas recomendaciones.

18/08/2026 | 16:52Redacción Cadena 3

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Los peligros de mezclar productos de limpieza

FOTO: Los peligros de mezclar productos de limpieza

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En la búsqueda de una limpieza rápida y eficiente, muchas personas se preguntan si mezclar diferentes productos de limpieza puede acelerar el proceso. Sin embargo, expertos en la materia advierten que hay ciertos limpiadores que nunca deben combinarse debido a los riesgos que pueden presentar.

Una de las combinaciones más peligrosas es la de lejía y amoniaco. Al mezclarse, estas sustancias generan vapores tóxicos que pueden causar irritación en los ojos, la piel y el sistema respiratorio. La exposición a estos vapores puede llevar a complicaciones graves de salud, por lo que se recomienda mantener estos productos por separado.

Otra mezcla a evitar es la de vinagre y bicarbonato de sodio. Aunque ambos son populares en la limpieza natural, al combinarse producen dióxido de carbono, lo que puede resultar en una reacción efervescente. Si bien esto no es necesariamente tóxico, puede provocar derrames y desorden, además de que la mezcla pierde efectividad como limpiador.

Asimismo, se debe tener cuidado al mezclar productos desinfectantes que contienen diferentes ingredientes activos. Por ejemplo, combinar un desinfectante que contenga ácido peracético con otro que tenga peróxido de hidrógeno puede generar reacciones químicas peligrosas. Estas interacciones no solo pueden reducir la efectividad de los productos, sino también liberar sustancias nocivas.

Los expertos enfatizan la importancia de leer las etiquetas de los productos de limpieza y seguir las instrucciones del fabricante. La mayoría de los productos vienen con advertencias sobre mezclas peligrosas y es crucial prestar atención a estas indicaciones para evitar accidentes en el hogar.

En resumen, aunque la tentación de mezclar productos de limpieza para lograr una tarea más rápida puede ser alta, es fundamental recordar que algunas combinaciones pueden ser peligrosas. Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los expertos puede prevenir accidentes y garantizar un ambiente más seguro en el hogar.

Lectura rápida

¿Qué productos de limpieza no deben mezclarse?
La lejía con amoniaco, vinagre con bicarbonato de sodio y desinfectantes con diferentes ingredientes activos.

¿Por qué es peligroso mezclar lejía y amoniaco?
Generan vapores tóxicos que pueden causar irritación en los ojos, piel y sistema respiratorio.

¿Qué ocurre al mezclar vinagre y bicarbonato?
Producen dióxido de carbono, lo que puede resultar en reacciones efervescentes y derrames.

¿Qué hacer para evitar accidentes?
Leer las etiquetas de los productos de limpieza y seguir las instrucciones del fabricante.

¿Cuál es el consejo final de los expertos?
Mantenerse informado sobre las combinaciones peligrosas para garantizar un ambiente seguro en el hogar.

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