Evacuaciones masivas en el norte de Chile por aluviones y derrumbes tras intensas lluvias

SANTIAGO — Más de 300 personas fueron evacuadas el martes en diversas localidades del norte de Chile, a raíz de múltiples aluviones y derrumbes generados por las intensas lluvias que azotan la región, que también han dejado un saldo de al menos un fallecido.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha instado a los habitantes de varias comunas del norte a abandonar sus hogares y buscar refugio, debido al incremento en el caudal de ríos y el riesgo de aluviones de lodo y escombros.

Una de las áreas más afectadas es la comuna de Tocopilla, en la región de Antofagasta, donde los residentes han compartido en redes sociales imágenes de un aluvión proveniente de la cordillera que arrastró vehículos y sedimentos, convirtiendo las calles en ríos de barro.

Según un boletín del Senapred emitido el martes por la tarde, 343 personas están actualmente alojadas en albergues debido a la emergencia, la mayoría de ellas en la región de Antofagasta. Además, las autoridades informaron que una persona falleció en un accidente de tránsito debido a las adversas condiciones meteorológicas en la zona.

La situación de emergencia ha causado el cierre de carreteras, cortes en el suministro de agua y electricidad, y ha dejado a comunidades completamente aisladas. En la frontera de Chile con Bolivia, se ha decidido cerrar preventivamente las inmediaciones del Complejo Fronterizo Chungará debido a la presencia de nieve, lo que ha dejado a aproximadamente 300 personas en 10 buses sin posibilidad de avanzar, según el Senapred.

El Ministerio de Educación ha suspendido las clases en al menos tres regiones, y el Ministerio de Salud reportó que cinco establecimientos de salud han sido afectados y no están operativos, obligando a los pacientes a ser trasladados a otros centros asistenciales.

Ante esta crítica situación, el gobierno ha convocado una reunión de emergencia para evaluar el desarrollo de la crisis y activar un plan de contingencia. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, la zona norte del país seguirá enfrentando intensas lluvias, nieve, viento y posibles tormentas eléctricas al menos hasta el viernes, debido a una baja segregada, un fenómeno conocido como núcleo frío en altura.

Este tipo de fenómeno se produce cuando una gran masa de aire frío se separa de la circulación general de la atmósfera a grandes altitudes, lo que genera inestabilidad y puede resultar en temporales, tormentas eléctricas y granizo.

Con una población de aproximadamente 18 millones de habitantes y un territorio que se extiende desde el Desierto del Atacama hasta la Patagonia, Chile es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático, debido a su geografía extrema y su exposición a riesgos naturales como terremotos, sequías, actividad volcánica y el derretimiento de glaciares.

Para este año, el país ha intensificado sus esfuerzos de monitoreo, prevención y respuesta temprana a emergencias climáticas ante la inminente llegada del Súper Niño, un evento climático global de alta intensidad, cuyo impacto se prevé que se extienda hasta marzo de 2027.