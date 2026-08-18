Destructor de la Marina de EEUU quedó sin energía en el Pacífico durante cuatro días

FOTO: Destructor de la Marina de EEUU con 300 marineros a bordo se averió en el Pacífico por 4 días

WASHINGTON — Un destructor de la Marina de Estados Unidos con aproximadamente 300 marineros a bordo experimentó una avería significativa en el océano Pacífico el mes pasado, que lo dejó sin energía durante cuatro días, según informó la Marina en un comunicado.

El USS Benfold "reportó una avería de ingeniería relacionada con sus generadores, lo que causó una pérdida de energía" el 24 de julio, indicó el portavoz de la Marina, el comandante Matthew Comer. Este incidente obligó a la tripulación a permanecer a bordo del buque sin acceso a agua potable, alimentos, servicios de baño funcionales ni aire acondicionado, detalló Comer.

El suceso, que no fue divulgado hasta el viernes pasado cuando USNI News lo reportó, ocurre en un contexto en el que el Pentágono enfrenta crecientes interrogantes sobre la calidad de vida en los buques de la Armada y la capacidad de las fuerzas armadas para abastecer a los barcos en medio de tensiones con Irán.

Legisladores del partido demócrata han solicitado investigaciones sobre las condiciones a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln. Informes recientes señalaron que este buque, que ha estado en el mar durante 250 días consecutivos, ha enfrentado escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene, mientras que miembros de la tripulación han padecido estrés y problemas de salud mental.

Comer subrayó que no hubo heridos entre los miembros de la tripulación del Benfold, quienes "demostraron resiliencia, determinación, profesionalismo y una firmeza inquebrantable en su respuesta", aunque el buque requirió asistencia del grupo de ataque del portaaviones George Washington.

Finalmente, el USS Robert Smalls proporcionó alimentos al destructor averiado. El Benfold fue remolcado a la bahía de Subic, en Filipinas, para recibir reparaciones, llegando el 28 de julio. Tras ello, la tripulación recibió comida y alojamiento fuera del buque. El 8 de agosto, el Benfold partió del puerto "con todos los sistemas de ingeniería, los sistemas de combate y los sistemas de apoyo a la tripulación funcionando con normalidad", afirmó el comunicado.

Mientras tanto, los buques del grupo de ataque del George Washington, incluyendo el portaaviones del mismo nombre, se dirigieron hacia Oriente Medio. Se anticipaba que el portaaviones reemplazaría al Lincoln, que pronto regresaría a casa, según lo declarado la semana pasada por el secretario interino de la Marina, Hung Cao.

Esto podría dejar las aguas del Pacífico sin la presencia de un portaaviones de Estados Unidos durante un tiempo indeterminado.