Menores imputables desde los 14: "Todo en marcha" en Santa Fe, dijo Cococcioni

La provincia de Santa Fe ultima los detalles para la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que comenzará a regir a nivel nacional desde el próximo 5 de septiembre y establece un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años. El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, aseguró que la provincia ya tiene en funcionamiento los dispositivos necesarios y que no será necesario crear nuevos cargos ni realizar gastos adicionales de relevancia.

En declaraciones a Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, el funcionario explicó que el Gobierno provincial trabaja actualmente en los últimos aspectos administrativos y en la elaboración de un decreto destinado a ordenar las funciones que deberá asumir el Poder Ejecutivo. Sin embargo, remarcó que la estructura necesaria para aplicar las distintas medidas ya está disponible.

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“Está todo en marcha”, afirmó Cococcioni, al señalar que los dispositivos de privación de libertad ya existen y se encuentran funcionando en Santa Fe. Para los casos en los que se disponga el cumplimiento de una medida en el domicilio, la provincia adquirió un paquete de tobilleras electrónicas que permitirá realizar el monitoreo de los adolescentes.

El ministro sostuvo que el nuevo régimen podrá implementarse utilizando las estructuras existentes. Según explicó, las medidas de mayor impacto que impliquen privación de libertad serán abordadas a través de los dispositivos específicos con los que cuenta la provincia, mientras que para las sanciones de menor impacto se dispone de alternativas de puertas abiertas. En el caso de las medidas domiciliarias, se utilizará el monitoreo electrónico como herramienta de control.

“Nosotros no vemos la necesidad de crear ningún tipo de cargo ni de hacer ningún tipo de gasto adicional”, sostuvo Cococcioni, quien destacó que la provincia viene trabajando en la adaptación de sus dispositivos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa.

El cambio implica una modificación significativa en el sistema de justicia juvenil argentino, ya que la nueva legislación establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años, con distintos grados de responsabilidad y respuestas de acuerdo con la edad del adolescente, las circunstancias y la gravedad del delito cometido.

El régimen crea un sistema penal juvenil especializado y establece que los menores de 18 años no deberán compartir ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos. Las causas deberán tramitarse mediante procedimientos específicos y en espacios adecuados para adolescentes, bajo principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad.

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La nueva normativa también contempla un abanico de sanciones alternativas, entre ellas medidas educativas, tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de circulación y monitoreo electrónico. La privación de libertad quedará reservada para los delitos considerados graves y estará sujeta a límites específicos.

A su vez, el régimen incorpora mayores herramientas de participación para las víctimas, que podrán acceder a asistencia jurídica y psicológica, intervenir en audiencias y participar de instancias de mediación penal juvenil. También se prevé la intervención de un supervisor judicial especializado para acompañar al adolescente durante el cumplimiento de la sanción y favorecer su proceso de reinserción.

En Santa Fe, el desafío inmediato será poner en funcionamiento de manera coordinada este nuevo esquema a partir del 5 de septiembre. Para Cococcioni, la provincia llega a esa fecha con la infraestructura y los recursos necesarios ya disponibles. “Estamos afinando los últimos detalles”, señaló el ministro, y concluyó: “Estimamos que ya estamos listos para largar”.

Entrevista de Alberto Lotuf.