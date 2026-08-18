La investigación del DOJ sobre Andreessen Horowitz genera inquietud entre capitalistas de riesgo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre Andreessen Horowitz (a16z), centrándose en los asientos de sus socios en las juntas directivas de empresas competidoras. Esta noticia ha sorprendido a muchos en la comunidad de capitalistas de riesgo, quienes consideran que es común que las empresas en las que invierten pivoten y se conviertan en competidoras.

La investigación, que lleva casi un año en curso, se centra en las posiciones de a16z en Databricks, valorada en 190 mil millones de dólares, y en Fivetran, que se fusionó con dbt Labs en junio. El cofundador de a16z, Ben Horowitz, ocupa un puesto en la junta de Databricks, mientras que el socio Martin Casado está en la de Fivetran.

Varios capitalistas de riesgo expresaron su sorpresa ante la noticia de la investigación. Aunque Databricks y Fivetran son competidores ahora, no lo eran en el momento en que a16z invirtió en ambas startups, según un inversor de Databricks que pidió el anonimato. Databricks es conocido por sus productos de almacenamiento en la nube, pero ha ampliado su oferta hacia pipelines de datos de IA y conectores de aplicaciones, que es el principal negocio de Fivetran.

Dado que a16z ha respaldado a cientos de empresas, es casi inevitable que algunas de ellas cambien de dirección y se conviertan en competidoras. Aunque respaldar rivales directos se ha vuelto más aceptable en la industria, tener un puesto en la junta de startups competidoras genera un conflicto de interés mucho mayor. Los directores suelen tener acceso a información estratégica más sensible que los inversores que no están en la junta.

Este tipo de conflictos se pueden resolver haciendo que un socio renuncie a uno de los puestos en la junta. Sin embargo, dado que Databricks y Fivetran tienen diferentes individuos de la misma firma de capital de riesgo en sus juntas, a16z puede establecer una especie de "muralla china" entre Horowitz y Casado, impidiendo que los dos socios compartan información confidencial sobre las dos empresas.

La investigación se basa en la Sección 8 de la Ley Clayton, una norma de 112 años que prohíbe que una persona o entidad sirva en las juntas de empresas competidoras. Dado que los reguladores rara vez han aplicado esta regla en el capital de riesgo, la industria observa con atención la investigación del DOJ. Si a16z se ve obligado a renunciar a un puesto, los fundadores pueden valorar menos los compromisos de las juntas de los VC de primer nivel, dado que esos inversores podrían verse obligados a renunciar si una superposición en su cartera genera un conflicto futuro.

Hasta el momento, Andreessen Horowitz no ha respondido a las solicitudes de comentarios, al igual que Databricks y el DOJ.