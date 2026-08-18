Tiroteo en Maine: Revelan que objetivo del ICE no iba a ser deportado

FOTO: Objetivo de la operación del ICE en tiroteo mortal en Maine no iba a ser deportado, dice congresista

PORTLAND, Maine, EE.UU. — La persona a la que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apuntaban en Maine el mes pasado, cuando un agente disparó y mató a un automovilista, era un compañero de vivienda que no estaba sujeto a una orden final de expulsión, afirmó una congresista demócrata del estado.

El joven colombiano de 25 años, Johan Sebastián Durán Guerrero, fue alcanzado por un disparo de un agente del ICE en un vehículo cerca de su hogar en Biddeford el 13 de julio. La representante Chellie Pingree expresó el lunes, durante una audiencia en Maine, que el verdadero objetivo de la operación del ICE era el compañero de vivienda de Durán Guerrero, quien era propietario del automóvil que conducía.

Pingree describió el hallazgo como una "impactante revelación que contradice claramente lo que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han afirmado sobre el tiroteo". La congresista añadió que se había establecido previamente que Durán Guerrero no era el objetivo de la operación y que no tenía una orden final de expulsión, aunque contaba con un caso de asilo pendiente y un permiso de trabajo válido.

"Johan Sebastián Durán Guerrero debería estar vivo hoy", manifestó la congresista durante la audiencia. "Más de un mes después, todavía hay muchas preguntas básicas que siguen sin ser respondidas por el ICE y el gobierno de Trump."

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado el lunes por la noche, reafirmando su evaluación inicial del tiroteo. Un portavoz del ICE mencionó que la agencia estaba realizando "vigilancia dirigida en la última dirección conocida de un extranjero ilegal con una orden final de expulsión".

"No vamos a divulgar información de inteligencia y métodos sensibles para las fuerzas del orden. En ningún momento afirmamos que Johan Sebastián Durán Guerrero o su compañero de vivienda fueran el objetivo de la operación", aclaró el portavoz.

El tiroteo que resultó en la muerte de Durán Guerrero sigue siendo objeto de una investigación por parte de la fiscalía general de Maine. Pingree fue una de las voces demócratas en la Cámara de Representantes que se pronunció en una audiencia en Biddeford para discutir el uso de fuerza letal por parte del ICE en el estado. El DHS había declarado previamente que Durán Guerrero intentó huir del lugar y que el agente del ICE disparó su arma por temor a la seguridad pública.

Pingree y otros congresistas demócratas han exigido respuestas al DHS sobre la capacitación y los procesos de selección de los agentes, después de que se revelara que el agente del ICE involucrado en el tiroteo tenía antecedentes de comportamiento violento y problemas de salud mental. La controversia ha llevado a cambios en las políticas del ICE, que ahora suspenderá la mayoría de las detenciones de vehículos, aunque el presidente Trump se opuso rápidamente a esta medida.