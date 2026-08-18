Grossi informa sobre descubrimiento de material nuclear no declarado en Siria

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, anunció este martes que la agencia de la ONU fue notificada por Siria sobre el hallazgo de varias toneladas de material nuclear en un sitio que no había sido declarado por el gobierno anterior.

Grossi elogió la "valiente decisión" de las nuevas autoridades sirias por reportar el hallazgo a la agencia, según consignó DW y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Expertos del OIEA recibieron autorización del gobierno sirio para acceder al lugar, cuyo emplazamiento exacto no fue divulgado, y allí se constató la presencia de "toneladas de material nuclear que podrían haber sido utilizadas con fines ilícitos".

Tras las investigaciones correspondientes, se determinó que el material no representa peligro y permanecerá bajo custodia de Damasco, sujeto a las garantías del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Grossi agradeció al Gobierno sirio y al ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Shaibani, "por la cooperación proactiva" en este trabajo, y subrayó que el objetivo es que las actividades nucleares en Siria estén asociadas con energía, alimentos y salud, y no con armas nucleares.

Al Shaibani, Grossi le reconoció el "derecho soberano y legal" de Siria al uso civil y pacífico de la energía nuclear, y destacó que el acceso concedido a los inspectores del OIEA fue una "decisión soberana". Asimismo, calificó la transparencia como una "elección" y anunció el compromiso de Damasco a una mayor cooperación con la agencia.

Estas declaraciones se producen días después de que el medio digital estadounidense Axios informara, citando a funcionarios israelíes y estadounidenses, que Washington había negociado un acuerdo para que el OIEA retirara el material nuclear almacenado en una instalación siria clandestina que ambos gobiernos denominan "Sitio 99" y que incluye concentrado de uranio y otros residuos vinculados al proyecto del reactor de Al Kibar.

El expediente se remonta a un reactor no declarado que Siria construyó, según esa fuente, con ayuda norcoreana en Deir al Zur, destruido en un ataque aéreo israelí en 2007.

En 2011, el OIEA determinó que Damasco incumplía sus obligaciones, una cuestión que Bashar al Assad nunca resolvió, si bien en 2024 el ahora expresidente sirio exploró con Grossi las formas de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear.

No fue hasta junio de 2025, tras la reunión de Grossi con el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, que el OIEA recibió acceso inmediato y sin restricciones a lugares relevantes para aclarar antiguas actividades nucleares y logró muestreos que revelaron trazas de uranio natural procesado en una de las instalaciones relacionadas. Grossi valoró que el resultado de 18 meses de colaboración con Damasco suponía "un buen día para la seguridad y la paz mundiales".