Balance ministerial de operativos por seguridad: "Que los rosarinos estén en paz"

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó 220 allanamientos durante la primera quincena de agosto en Rosario y la región, en operativos que terminaron con 104 personas detenidas o aprehendidas y el secuestro de armas, vehículos, drogas, dinero y 219 teléfonos celulares.

Los datos fueron difundidos por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, quien vinculó los resultados con una estrategia que, según explicó, combina la presencia policial en las calles, el control de la población carcelaria y el trabajo de investigación criminal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más allá de los números, Angelini puso el foco en el valor de la información obtenida durante los procedimientos. En particular, destacó el secuestro de celulares, cuyo contenido puede convertirse en un punto de partida para nuevas investigaciones y nuevos allanamientos.

“Gracias a la enorme cantidad de celulares que podemos incautar en estos allanamientos, se abren distintas líneas de investigación para seguir viendo de qué manera se comportan las distintas organizaciones criminales”, explicó el funcionario.

En los procedimientos realizados durante esos 15 días también fueron secuestradas 14 armas de fuego, 208 municiones, 18 vehículos, 261,60 gramos de cocaína y 136,90 gramos de marihuana, de acuerdo con el balance difundido por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Para Angelini, una parte importante del trabajo consiste precisamente en transformar los elementos secuestrados en información que permita reconstruir estructuras delictivas. Como ejemplo, mencionó una investigación que permitió avanzar sobre Mariano Ruiz, a quien vinculó con la estructura de empresas y el presunto esquema de lavado de activos de la organización criminal Los Monos.

“Muchas de las informaciones que se obtienen en los allanamientos nos dan la capacidad de abrir distintas líneas de investigación”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese esquema también ocupa un lugar central el sistema Lince, la herramienta tecnológica utilizada para procesar imágenes de cámaras de videovigilancia y acelerar la identificación de personas, vehículos y movimientos vinculados con distintos hechos delictivos.

Según precisó el funcionario, el sistema permitió avanzar en más de 750 casos y fue utilizado también en investigaciones por los femicidios de Débora Bordón y Gabriela Banach. En ambos casos, Angelini destacó la rapidez con la que se logró identificar a los presuntos autores.

La incorporación de tecnología, sin embargo, aparece en el relato del funcionario como parte de un esquema más amplio que incluye el despliegue territorial y el trabajo de los investigadores junto con la Fiscalía. “Tenemos un método, tenemos un sistema de seguridad que con la policía en la calle, con la tecnología aplicada a la seguridad y nuestra Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía tenemos rápida respuesta”, afirmó.

El balance quincenal, según anticipó Angelini, tendrá continuidad como una forma de mostrar periódicamente el avance de las investigaciones y los procedimientos. El funcionario insistió en que el objetivo es reducir el margen de acción de las organizaciones criminales y reforzar la capacidad de respuesta frente a los delitos.

“A los delincuentes nosotros les decimos que les va a ser muy difícil, imposible transitar tranquilos por las calles de Rosario”, sostuvo Angelini. Y resumió la meta oficial en una frase: “Nuestro objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz”.

Informe de Agostina Meneghetti.