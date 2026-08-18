Imputaron por lavado de activos al presunto contador de Los Monos, pareja e hijo

FOTO: La PDI detuvo a Mariano Ruiz, investigado como integrante de la banda de Los Monos.

La justicia federal dio un nuevo paso en la investigación sobre la organización criminal Los Monos. Este martes, la fiscal María Virginia Sosa, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, junto con la Procelac, formalizó la imputación contra Mariano Hernán Ruiz, su pareja Teresa P. y el hijo de ambos, Agustín R., por el delito de lavado de activos de origen delictivo.

La acusación incluye la figura de habitualidad y el agravante de haber sido cometido en el marco de una asociación o banda formada para la comisión continuada de estos hechos, según informaron fuentes judiciales.

El rol del contador

Ruiz, identificado como el contador de la banda Los Monos, habría tenido un rol central en la estructura financiera de la organización. Su función principal, de acuerdo con la investigación, era la de gestionar la compra de propiedades e inmuebles para canalizar el dinero proveniente de actividades ilegales hacia el circuito formal de la economía.

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El juez federal de garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, consideró que se cumplían los requisitos legales para dar curso a la imputación y dispuso un plazo de un año para la etapa de investigación.

Medidas cautelares

El magistrado ordenó medidas restrictivas para Teresa P. y Agustín R., quienes deberán firmar cada 20 días en la Oficina de Gestión Judicial, prometer someterse al proceso y no podrán salir del país. En ambos casos, las medidas son de carácter no privativo de la libertad.

La situación de Mariano Ruiz, en cambio, derivó en un escenario más complejo. La fiscalía requirió su prisión preventiva efectiva por 120 días.

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Sin embargo, el juez decidió postergar la resolución hasta que el imputado sea evaluado por el Gabinete Médico Interdisciplinario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en virtud de su historia clínica y antecedentes de salud.

La evaluación médica está prevista para este miércoles y, una vez realizado el estudio, se fijará una nueva audiencia para que el juez Vera Barros defina si dispone o no la detención del contador.