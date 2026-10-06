Investigan una denuncia de violencia de género y muerte en un departamento de Lima y 3 de febrero

FOTO: El episodio ocurrió durante la madrugada en la zona de Lima y 3 de Febrero.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un departamento ubicado en la zona de Lima y 3 de Febrero, donde fue hallado sin vida un integrante de Gendarmería Nacional. De acuerdo a las primeras informaciones, se trata de un hombre que habría utilizado el arma de fuego oficial que tenía provista.

La escena permanecía bajo peritajes de la Policía de Santa Fe y con presencia de personal de Gendarmería, que llegó para brindar apoyo. La investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y no se informaron conclusiones sobre las circunstancias del episodio.

En paralelo, una mujer de 35 años que denunció el hecho fue trasladada a una dependencia policial para ampliar su declaración y determinar si presentaba lesiones. La Fiscalía dispuso la intervención de la División Judiciales de la Policía de Rosario. Por el momento, se investiga el episodio y no hay precisiones oficiales sobre lo ocurrido.

Informe de Julián Maragliano.