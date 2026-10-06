Investigan una denuncia de violencia de género y muerte en un departamento de Lima y 3 de febrero
El episodio ocurrió durante la madrugada. Una mujer de 35 años fue trasladada a una dependencia policial para ampliar su declaración y constatar si presentaba lesiones.
06/10/2026 | 07:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El episodio ocurrió durante la madrugada en la zona de Lima y 3 de Febrero.
El hecho ocurrió durante la madrugada en un departamento ubicado en la zona de Lima y 3 de Febrero, donde fue hallado sin vida un integrante de Gendarmería Nacional. De acuerdo a las primeras informaciones, se trata de un hombre que habría utilizado el arma de fuego oficial que tenía provista.
La escena permanecía bajo peritajes de la Policía de Santa Fe y con presencia de personal de Gendarmería, que llegó para brindar apoyo. La investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y no se informaron conclusiones sobre las circunstancias del episodio.
En paralelo, una mujer de 35 años que denunció el hecho fue trasladada a una dependencia policial para ampliar su declaración y determinar si presentaba lesiones. La Fiscalía dispuso la intervención de la División Judiciales de la Policía de Rosario. Por el momento, se investiga el episodio y no hay precisiones oficiales sobre lo ocurrido.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un integrante de Gendarmería Nacional fue hallado sin vida en un departamento.
¿Quién fue encontrado muerto? Un hombre, miembro de Gendarmería Nacional.
¿Cuándo sucedió? Durante la madrugada.
¿Dónde ocurrió el hecho? En un departamento en la zona de Lima y 3 de Febrero.
¿Cómo se está llevando a cabo la investigación? La escena está bajo peritajes de la Policía de Santa Fe y la Fiscalía ha intervenido.