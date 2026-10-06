Golpearon a un joven hasta dejarlo inconsciente: detuvieron a 8 personas

Un joven de 22 años fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) luego de sufrir un ataque en su domicilio de Dr. Ramón Carrizo al 900, durante la madrugada de este martes. El hecho ocurrió alrededor de las 5 y fue denunciado como lesiones y daños.

Según relató la víctima a la Policía, varios hombres encapuchados y una mujer a la que reconoció como “Lala” llegaron hasta el lugar, arrojaron piedras contra su vivienda y provocaron daños. Luego ingresaron en una agresión física con golpes de puño y patadas, hasta hacerlo perder el conocimiento.

El joven fue asistido por personal del SIES, que constató un traumatismo de cráneo con heridas cortantes y pérdida de conocimiento recuperada. Debido a las lesiones, fue trasladado al HECA para recibir una atención médica de mayor complejidad.

A partir de los datos aportados por la víctima y sus familiares, la Policía realizó un patrullaje y detuvo a ocho personas —seis hombres, tres de ellos menores, y dos mujeres— en la zona de Humberto Primo y Nueva York. Además, se secuestraron tres bloques compactos irregulares que habrían sido utilizados durante la agresión. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 16ª, con intervención del área de Menores por los adolescentes involucrados.