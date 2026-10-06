Golpearon a un joven hasta dejarlo inconsciente: detuvieron a 8 personas
El episodio ocurrió durante la madrugada en una vivienda de Dr. Ramón Carrizo al 900. La víctima, de 22 años, sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada al HECA para recibir atención médica.
06/10/2026 | 07:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
Un joven de 22 años fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) luego de sufrir un ataque en su domicilio de Dr. Ramón Carrizo al 900, durante la madrugada de este martes. El hecho ocurrió alrededor de las 5 y fue denunciado como lesiones y daños.
Según relató la víctima a la Policía, varios hombres encapuchados y una mujer a la que reconoció como “Lala” llegaron hasta el lugar, arrojaron piedras contra su vivienda y provocaron daños. Luego ingresaron en una agresión física con golpes de puño y patadas, hasta hacerlo perder el conocimiento.
El joven fue asistido por personal del SIES, que constató un traumatismo de cráneo con heridas cortantes y pérdida de conocimiento recuperada. Debido a las lesiones, fue trasladado al HECA para recibir una atención médica de mayor complejidad.
A partir de los datos aportados por la víctima y sus familiares, la Policía realizó un patrullaje y detuvo a ocho personas —seis hombres, tres de ellos menores, y dos mujeres— en la zona de Humberto Primo y Nueva York. Además, se secuestraron tres bloques compactos irregulares que habrían sido utilizados durante la agresión. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 16ª, con intervención del área de Menores por los adolescentes involucrados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un joven de 22 años sufrió un ataque en su domicilio y fue trasladado al HECA.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Varios hombres encapuchados y una mujer llamada “Lala”.
¿Cuándo sucedió? Durante la madrugada del martes, alrededor de las 5.
¿Dónde ocurrió el ataque? En el domicilio del joven, ubicado en Dr. Ramón Carrizo al 900.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? La víctima fue agredida físicamente después de que los atacantes arrojaron piedras contra su vivienda.
¿Por qué se realizó una detención? La Policía detuvo a ocho personas basándose en los datos aportados por la víctima y sus familiares.