Un choque entre un auto y un camión complicó el tránsito en 27 de Febrero y Oroño

Un choque entre un Peugeot 307 y un camión se registró este martes en la intersección de 27 de Febrero y bulevar Oroño, en la zona sur de Rosario. El auto se disponía a detenerse ante el semáforo cuando fue impactado por el camión que circulaba detrás.

No hubo personas heridas y los ocupantes de ambos vehículos se encontraban en buenas condiciones. Sin embargo, el siniestro generó complicaciones en el tránsito, principalmente sobre 27 de Febrero en dirección hacia el río y Circunvalación, debido a la reducción de la calzada.

Según el relato de la conductora del Peugeot, frenó cuando el semáforo pasó a amarillo y el camión la embistió desde atrás. En tanto, el camionero sostuvo que accionó los frenos pero no logró evitar el impacto. La mecánica del choque quedó bajo evaluación.

Personal de Tránsito llegó al lugar para ordenar la circulación, que se encontraba congestionada. También se registraron maniobras de vehículos que quedaron detenidos dentro de la intersección, lo que complicó aún más el paso en esa zona.

Informe de Julián Maragliano.