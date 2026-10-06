En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un choque entre un auto y un camión complicó el tránsito en 27 de Febrero y Oroño

No hubo personas lesionadas, pero la circulación quedó congestionada por la reducción de la calzada.

06/10/2026 | 07:40Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Choque entre un auto y un camión.

FOTO: Choque entre un auto y un camión.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Un choque entre un auto y un camión complicó el tránsito en 27 de Febrero y Oroño

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Un choque entre un Peugeot 307 y un camión se registró este martes en la intersección de 27 de Febrero y bulevar Oroño, en la zona sur de Rosario. El auto se disponía a detenerse ante el semáforo cuando fue impactado por el camión que circulaba detrás.

No hubo personas heridas y los ocupantes de ambos vehículos se encontraban en buenas condiciones. Sin embargo, el siniestro generó complicaciones en el tránsito, principalmente sobre 27 de Febrero en dirección hacia el río y Circunvalación, debido a la reducción de la calzada.

Según el relato de la conductora del Peugeot, frenó cuando el semáforo pasó a amarillo y el camión la embistió desde atrás. En tanto, el camionero sostuvo que accionó los frenos pero no logró evitar el impacto. La mecánica del choque quedó bajo evaluación.

Personal de Tránsito llegó al lugar para ordenar la circulación, que se encontraba congestionada. También se registraron maniobras de vehículos que quedaron detenidos dentro de la intersección, lo que complicó aún más el paso en esa zona.

Informe de Julián Maragliano.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque entre un Peugeot 307 y un camión en Rosario.

¿Quiénes estuvieron involucrados? La conductora del Peugeot y el camionero.

¿Cuándo sucedió? Este martes.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la intersección de 27 de Febrero y bulevar Oroño.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? El Peugeot frenó ante el semáforo y fue impactado por detrás por el camión.

¿Por qué es relevante? No hubo heridos, pero el accidente causó complicaciones en el tránsito.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf